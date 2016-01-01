طريقة تحضير تيندوري الدجاج

المقادير

أفخاذ الدجاج: 8 قطع

عصير الليمون: 1 حبة

الثوم: 4 فصوص (مسحوق)

الزنجبيل: قطعة (طازج / حجمها 7.5 سنتيمتراً)

بابريكا: ملعقة كبيرة

صلصة الغارام ماسالا الجاهزة: ملعقتان كبيرتان

زيت دوار الشمس: 3 ملاعق كبيرة

لبن زبادي: 225 ميلليليتراً

لبن زبادي: 200 ملليلتر (لصلصة الـرايتا)

خيار: نصف حبة (مفروم / لصلصة الـرايتا)

النعناع: ملعقة كبيرة (أوراق طازجة / لصلصة الـرايتا)

ليمون: 1 حبة (مقطع إلى جوانح للتقديم)

ملح: حسب الرغبة (لصلصة الـرايتا)

فلفل أسود: حسب الرغبة (لصلصة الـرايتا)

طريقة التحضير

1. تُعدّ شقوق عميقة بواسطة السكين في أفخاذ الدجاج، التي تملّح وتبهّر، قبل أن توزّع في طبق غير معدنيّ خاص بالفرن.

2. تُضاف المكوّنات الآتية، إلى الخلّاط الكهربائي: عصير الليمون الحامض والثوم والزنجبيل وبهار البابريكا وصلصة غارام ماسالا الجاهزة وزيت دوار الشمس والزبادي. تُضرب هذه المكوّنات على سرعة متوسّطة، حتى تتشكّل صلصة ناعمة.

3. تُصبّ الصلصة فوق جوانح الدجاج، وتبقى الأخيرة منقوعة لساعتين على الأقلّ.

4. يُسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية. تُدخل صينية الدجاج إلى الفرن، وتُخبز لأربعين دقيقة، أو حتى ملاحظة أن أفخاذ الدجاج أمست ذهبيّةً.

5. لإعداد صلصة الـ"رايتا": تُخلط مكوّنات هذه الصلصة معاً، وتقدّم إلى جانب أفخاذ الدجاج.