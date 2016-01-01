طرق لتجنب الملل في العلاقة الزوجية

1- لفترة مؤقتة اجعلي لكل منكما مكاناً مختلفاً ينام فيه حتى تشتاقا لنومكما سوياً على سرير واحد، واتفقي مع زوجك على تغيير أماكن نومكما، وأن كل واحد منكما ينام في مكان لوحده بدون الآخر لمدة يومين أو ثلاثة، ثم عودا إلى مكانكما وغرفتكما سوياً، حتما ستجدين أن الأمر مختلف.

2- التدليك: إن عملية التدليك لا تحتاج إلى أطباء علاج طبيعي، فلا نقصد بالتدليك هنا من الناحية الطبية، وإنما فكرة ملامسة يديك لجسد زوجك بالكامل مع استخدام زيوت عطرية وإضاءة خافتة وموسيقى ناعمة، فهذا من شأنه أن يجدد الإثارة بينكما ويذيب ثلوج برود العلاقة.

3- الشوكولاتة: هناك تقارير بريطانية أثبتت أن الشوكولاتة تعد من المثيرات الجنسية، حيث أنها تحتوي على الكافيين والثيوبرومين، وهما من المواد التي تزيد من نشاط الناقلات العصبية، فتكون أكثر حساسية وإثارة، بالإضافة إلى أن الشوكولاتة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، لذا تناولي أنت وزوجك قدراً معتدلاً من الشوكولاتة قبل ممارسة علاقتكما.

4- الاهتمام بالمظهر: لا أقصد هنا من ناحية النظافة الشخصية والتغيير في الملابس والشكل، بل التغيير في المضمون أيضاً، بمعنى آخر حاولي أن تمشي بدلال أكثر وأن تضفي النعومة على صوتك وضحكتك وأن تتحدثي معه بطريقة ناعمة.

5- افعلي شيئاً جديداً ومختلفاً معه كأن تلعبي معه ألعاباً مختلفة، وأن الخاسر عليه إثارة الآخر، أو ارقصي، أو قوما سوياً بفعل شيء واحد، اضحكي واستمتعي خلال لعبكما، وفي النهاية مارسا علاقتكما الزوجية.

6- قومي بتغيير نمط الطعام إلى غذاء صحي، فالمأكولات السريعة تسبب تخمة وبروداً بالعلاقة.

7- الرجل يحب أن تكون زوجته غير خجولة معه، لذا اسمحي لنفسك أن تطلبي زوجك للعلاقة الحميمة، ولا تخجلي من هذا، فطلبك لوحده سيكون مثيراً قوياً لزوجك.

8- لا تمارسي علاقتكما الحميمة عندما يكون الضوء مغلقاً، فالعين ستنقل صورتك للمخ وستزيد إثارة زوجك بملابسك المثيرة.

9- الخيال أفضل وسيلة للإثارة، فلا تجتمعي أنت وزوجك في نفس الغرفة، وتحدثي مع زوجك بإثارة من خلال "الواتس أب"، فالكلمات المقروءة تعتبر إثارة قوية كالقصص المثيرة، وبعدما تشعرين أنت وزوجك بالإثارة أتمي العلاقة الحميمة.

10- تغيير أماكن العلاقة الحميمة، فزوجك قد شعر بالملل من غرفتكما وعلى سريركما الخاص، وبإمكانك ممارسة علاقتكما في غرف مختلفة حتى تطردي برود العلاقة بينكما.