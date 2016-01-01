ديسير استوائي رائع

المقادير

مانغو: 400 غراماً (عبوة / المحفوظ بالعصير، مصفّى)

ياغورت: 450 غم (مخلوط مع قطع المانجو)

كيك: 300 غراماً (عادي وجاهز، مقطع)

عصير العنب: 4 ملاعق كبيرة (مضاف إليه ملعقة من السكر البودرة)

الفواكة: 700 غم (عبوة كبيرة / سلطة الفاكهة الاستوائية المحفوظة بالعصير، مصفّاة)

الفراولة: 300 غراماً (منزوعة النواة، ومقطعة إلى قطع صغيرة)

كريمة الخفق: 300 ميلليلترا (الكثيفة)

سكر: ملعقة كبيرة

مستخلص الفانيليا: ملعقتان صغيرتان

جوز الهند: ملعقتان كبيرتان (الناعم والمحمص / للتزيين)

الفراولة: 3 حبات (للتزيين)

طريقة التحضير

1. يُضاف إلى الخلاط الكهربائي، كلّ من: المانجو المعلّب المصفى والياغورت المخلوط مع قطع المانجو، وتُضرب هذه المكوّنات حنى تمسي ناعمةً ومتجانسةً.

2. في قعر طبق تقديم حلوى التريفل، يُوزّع نصف كمّ قطع الـ"كيك". وتُضاف المكوّنات الآتية: ملعقتان كبيرتان من عصير العنب المضاف إليه السكر البودرة ونصف كمّ خليط الزبادي ونصف كم عبوة سلطة الفاكهة ونصف كمّ الفراولة.

3. ثم، تُعدّ طبقة ثانية من المكوّنات الآتية: نصف كمّ الـ"كيك" وملعقتين كبيرتين من عصير العنب المضاف إليه السكر البودرة، ونصف كم خليط الزبادي ونصف كمّ عبوة سلطة الفاكهة ونصف كمّ الفراولة.

4. تُخلط كريما الخفق، مع السكر ومستخلص الفانيليا، حتى ملاحظة بعض القمم على سطح الخليط. ثم، ينقل هذا الأخير بواسطة الملعقة إلى طبقتي الحلوى، مع التزيين بالفراولة وجوز الهند المحمّص. تُبرّد الحلوى، قبل التقديم.