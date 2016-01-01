نصائح هامة حول رسم الحاجبين

المشكلة 1: كيفية اختيار اللون المناسب لملء الحواجب

هناك الكثير من المعلومات المتضاربة حول اللون الذي يجب استخدامه لملء وتحديد الحواجب. ولكن الخطأ الأكبر يكمن في انتقاء لون فاتح لأنه سيفقدك طبيعية حاجبيك تماماً.

الحلّ: اختاري المنتجات التي تتناسب مع لون شعرك الأساسي. لكن إن أردت طلّة أكثر جرأة، فبإمكانك انتقاءه أكثر قتامة بدرجة أو باثنتين من اللون الأساسي للفت الانتباه إلى تقوّس الحاجب، ما سيرفع عينيك بشكل فوري.

المشكلة 2: تحديد الحواجب بسرعة

تحتاجين أحياناً إلى ملء حاجبيك بسرعة، وليس لديك الوقت للتدقيق بالرسمة الصحيحة، كما لا يمكنك أن تستخدمي إلا مستحضراً واحداً.

الحلّ: تحتاجين إلى قلم تحديد الحواجب، إذ إنه من أسهل مستحضرات رسم الحواجب. ابدئي من منبت الحاجب (الأقرب إلى أنفك)، وحدّدي بشكل طبيعي بضربات صغيرة وقصيرة، ثمّ مشطي الحاجب لنظرة نهائية طبيعية.

المشكلة 3: تقوس الحاجب في المكان غير الملائم

انتشرت تقنية وضع فرشاة مكياج بمحاذاة الأنف والعين للعثور على النقاط التي يجب أن تحدّد بداية وآخر الحواجب، وحيث يجب أن يكون القوس. ولكن هذه التقنية لا تناسب الجميع، وأحياناً تجعل الحواجب تبدو اصطناعية.

الحل: لرسم قوس طبيعي، راقبي حركات العضلات في وجهك. ارفعي حاجبيك، وسوف تجدين أنّ عضلات جبهتك تشير بشكل طبيعي إلى حيث يفترض وجود قوس حاجبك.

المشكلة 4: عدم معرفة رسمة الحاجب المناسبة لشكل العين

يعتقد البعض أنّ شكل الحاجب القوس هو المثالي. ولكن هذه الرسمة لا تناسب كلّ العيون وتختلف باختلاف كلّ وجه. من هنا، ننصحك بأن تحافظي على شكل حاجبك الأصلي، إذ إن محاولة تغيير هذا الشكل الطبيعي سيؤثر سلباً في إطلالتك.

الحل: ابحثي عن صورك القديمة قبل أن تبدئي بإزالة شعر حاجبيك وستجدين الشكل الحقيقي الذي عليك اتباعه الآن.

المشكلة 5: عدم تطابق الحاجبين

يصعب عليك كثيراً جعل حاجبيك متطابقين، ولكن هذا لا يعني أن الأمر مستحيل. ولأنه لا يمكنك أبداً تجاهل التوازن بين الحاجبين، يلجأ البعض إلى إزالة الشعر من حاجب لجعله متساوياً مع الآخر فتزداد المشكلة سوءاً.

الحل: لتحقيق الحواجب المثالية، حاولي جعلهما متشابهين قدر الإمكان، بالتناسب مع شكل الوجه؛ وذلك برسم خط رفيع بقلم تحديد حواجب على طول الحافة السفلية من كلّ حاجب لاستخدامه كدليل قبل إزالة الشعر خارج الخط.

المشكلة 6: إزالة الشعر بالملقط ومرآة مكبرة:

انتبهي إلى خطر استخدام المرآة المكبّرة عند إزالة الحواجب، لأن من المستحيل الحصول على النسب الصحيحة عند النظر في وجهك بشكل وثيق، وقد ينتهي بك الامر بتخريب شكل حاجبيك.