تعرفي على ريجيم "اليوم الواحد"

1. استهلال النهار بشرب كوب من الماء الدافئ، بهدف تنقية الجسم وطرد السموم منه. ومعلوم أن الماء الدافئ يساعد على تكسير الطعام المتبقي في المعدة من اليوم السابق ويعزّز عملية الهضم. من جهة ثانية، إن الوجبات المدمّرة للنظام الغذائي تتكوّن من الأطعمة الزاخرة بالملح أو السكر، ولعلّ أفضل طريقة للتخلّص منها تتمثّل في إخراج الملح والسكر وغيرهما من السموم من الجسم، وذلك عبر شرب الكثير من الماء (ليترين على الأقل في اليوم).

2. تناول الطعام الطازج وسهل الهضم، كالوجبات المطبوخة المنزلية، مثل: الخضراوات المطهوة على البخار والسبانخ والقرنبيط والملفوف والأفوكادو... إذ تشعر هذه الصنوف متناولها على الشعور بالشبع، وهي تحفّز جهاز الهضم على القيام بوظيفته بصورة سليمة، كما تزيد التمثيل الغذائي، لأن هذه الأطعمة تتطلب من الجسم قدراً كبيراً من الطاقة لهضمها.

3. تجنب استهلاك المعجنات والأرز والحلويات تماماً.

4. الإقلاع عن تناول الحلويات، وعن شرب العصائر المحلاة.

5. شرب الشاي الأخضر وشاي الليمون الحامض والنعناع والبابونج .

6. تناول وجبة عشاء خفيفة، لاسيما طبق من السلطة الخضراء أو التبولة أو الفتوش، أو كوب من الزبادي مع شرائح من الخيار أو حساء خفيف قليل الدسم.

نموذج عن "رجيم" اليوم الواحد

الفطور

كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير نصف حبة من الليمون الحامض، وحبة من البيض مسلوقة وشرائح من الخيار.

الوجبة الخفيفة الأولى

كوب من شاي الأعشاب أو القهوة، مع عشر حبات من المكسّرات النيئة.

الغداء

السمك المشوي أو صدر الدجاج، مع الفطر والبروكولي المطهوين على البخار.

الوجبة الخفيفة الثانية

كوب من شاي الأعشاب أو القهوة، مع عشر حبات من المكسّرات النيئة.

العشاء

الحساء الخفيف (بدون كريما الطهي) أو الزبادي (كوب) المضاف إليه الخيار.