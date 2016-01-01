الدجاج بصلصة الكاشو

المقادير

الثوم: فص (مهروس / للدجاج)

ملح: نصف ملعقة صغيرة (للدجاج)

بهارات المسالا الهندية: ملعقة صغيرة (للدجاج)

عصير الليمون: 1 حبة (للدجاج)

لبن زبادي: كوب ونصف (للدجاج)

صدر الدجاج: 4 صدور (مقطع مكعبات)

زيت جوز الهند: ملعقتان كبيرتان (للصوص)

البصل: 2 حبة (مفروم / للصوص)

الثوم: 3 فصوص (مهروس / للصوص)

فلفل أخضر حار: قرن (مفروم / للصوص)

بهارات المسالا الهندية: ملعقة صغيرة (للصوص)

الكمون: ملعقة صغيرة (للصوص)

الكركم: ملعقة صغيرة (للصوص)

ملح: نصف ملعقة صغيرة (للصوص)

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة (للصوص)

بندورة: علبة (حبّ / للصوص)

مرق دجاج: كوب (للصوص)

كاجو: ثلاث أرباع الكوب (ني / غير محمص / للصوص)

كريمة: ربع كوب (سائلة / للصوص)

كزبرة خضراء: ملعقتان كبيرتان (مفرومة / للصوص)

طريقة التحضير

1. لتتبيل الدجاج: اخلطي الثوم المهروس والملح حتى يصبح كالصلصة ثم أضيفي بهار المسالا وعصير الليمون واللبن وحركي.

2. ضعي قطع الدجاج بالتتبيلة وغطي الطبق بورق البلاستيك واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

3. لتحضير الصوص: سخني زيت جوز الهند في قدر عميق على نار متوسطة وأضيفي البصل وحركي حتى يصبح طرياً.

4. أضيفي الثوم والفلفل الحار واطهي المزيج لمدة دقيقتين.

5. أضيفي بهار المسالا والكمون والكركم والملح والفلفل وحركي المزيج حتى تتحمص البهارات وتخرج رائحتها.

6. أضيفي البندورة المعلبة الحب ومرق الدجاج واطهي على النار المتوسطة لمدة 10 دقائق.

7. أضيفي الكاشو واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق أخرى.

8. ضعي خليط الصوص في الخلاط الكهربائي واضربيه حتى يصبح ناعما وكريميا واتركيه جانبا.

9. في مقلاة واسعة على نار متوسطة ضعي القليل من زيت جوز الهند واطهي الدجاج من جميع الجهات حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون لمدة 10 دقائق.

10. أعيدي الصوص إلى القدر وسخنيه قليلا ثم أضيفي الكريما وسخني على نار متوسطة ثم أضيفي الدجاج للصوص واتركيه على نار منخفضة لمدة 20 دقيقة.

11. اسكبي الدجاج مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالكزبرة المفرومة وقدميه إلى جانب الأرز.