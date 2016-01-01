طريقة تحضير طبق الفريكة

المكونات:

-أربعة أكواب من الفريكة.

-كيلوغرام من الدجاج.

-بصلتان كبيرتا الحجم.

-ملعقتان كبيرتان من السمنة.

-مُكسرات مشكلة.

-ثلاث أوراق من ورق الغار.

-خمس حبات من الهيل.

-رشة من الملح.

-رشة من الفلفل الأسود.

-ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير :

-أحضري قدراً كبيراً، وضعي فيه الدجاج واغمريه بالماء واتركيه على النار إلى أن يغلي الماء.

-يمكنك أن تُحضّري الفريكة باستخدام دجاج منظف ومقطع.

-أزيلي الرغوة الناتجة من الدجاج، ثم أضيفي الهيل وورق الغار إلى الدجاج كي تتخلصي من رائحة الدجاج المزعجة.

-بعد أن ينضج الدجاج أخرجيه من القدر واحتفضي بماء الدجاج، وضعيه في صينية للفرن وادهني سطح الدجاج بالزيت، ثم اشويه بالفرن وحمريه.

-نظفي الفريكة واغسليها بالماء الدافئ وصفيها منه، وبعد ذلك أحضري مقلاةً وضعي فيها كميةً من الزيت وضعي المكسرات واقليها قليلاً.

-أحضري قدراً آخر، وضعي فيه الزيت الذي استعملته لقلي المكسرات والسمنة، ثم افرمي البصل وأضيفيه إلى القدر مع القليل من الملح على نار هادئة، وقلبي البصل إلى أن يصبح لونه ذهبياً وأضيفي الفريكة لها وقلبي لحوالي عشر دقائق.

-أضيفي حوالي أربعة أكواب من مرقة الدجاج إلى الفريكة، وأضيفي الملح والفلفل الأسود، ثم غطي القدر واتركيه ليُطهى على نار هادئة.

-يمكنك إضافة المزيد من مرق الدجاج إلى الفريكة إذا تشربت كل الماء ولم تنضج كما يجب، واستمري بذلك حتى تنضج الفريكة جيداً.

-ضعي الفريكة في طبق التقديم، وضعي فوقها الدجاج المشوي والمحمر، والمكسرات المشكلة المقلية.