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بطاطس معمرة في الفرن

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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بطاطس معمرة في الفرن

 

المكونات : 

حبات بطاطس حسب الكمية التي تحبين+ الثوم + زبدة+ الملح + الفلفل الأسود + الأحمر + الجبن المفروم+ القشدة الطرية+ صفار بيضة.

 

الطريقة:

 

-ضعي البطاطس في الفرن مع إضافة القليل من الزيت و اتركيها لساعة كاملة على درجة 200° مئوية.

 

– بعد استوائها افرغي لب البطاطس باستعمال ملعقة.

 

-في إناء اسحقي لب البطاطس مع إضافة الزبدة و قليلا من الثوم و الملح و الفلفل الأسود و الأحمر و كذا الجبن المفروم.

 

-أضيفي القشدة الطرية و صفار بيضة من أجل إعطاء مذاق فريد لحشوة البطاطس.

 

-قومي بحشو البطاطس بالخليط اضغطي عليه بسلاسة بشوكة، وبعدها ضعي البطاطس في الفرن مرة أخرى لثلاثين دقيقة لتحصل على لون ذهبي، و بهذا تكونين أتممت تحضير طبق البطاطس المحشوة الشهي.

 

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