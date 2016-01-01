بطاطس معمرة في الفرن

المكونات :

حبات بطاطس حسب الكمية التي تحبين+ الثوم + زبدة+ الملح + الفلفل الأسود + الأحمر + الجبن المفروم+ القشدة الطرية+ صفار بيضة.

الطريقة:

-ضعي البطاطس في الفرن مع إضافة القليل من الزيت و اتركيها لساعة كاملة على درجة 200° مئوية.

– بعد استوائها افرغي لب البطاطس باستعمال ملعقة.

-في إناء اسحقي لب البطاطس مع إضافة الزبدة و قليلا من الثوم و الملح و الفلفل الأسود و الأحمر و كذا الجبن المفروم.

-أضيفي القشدة الطرية و صفار بيضة من أجل إعطاء مذاق فريد لحشوة البطاطس.

-قومي بحشو البطاطس بالخليط اضغطي عليه بسلاسة بشوكة، وبعدها ضعي البطاطس في الفرن مرة أخرى لثلاثين دقيقة لتحصل على لون ذهبي، و بهذا تكونين أتممت تحضير طبق البطاطس المحشوة الشهي.