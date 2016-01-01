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شراب فعال جدا في إذابة شحوم الخصر

بواسطة منتديات 37 دقيقة مضت
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شراب فعال جدا في إذابة شحوم الخصر

 

– المكونات:

 

– 1-2 سم من الزنجبيل الطازج المبشور.

 

– 8-12 أوراق النعناع.

 

– 1 الخيار.

 

– 1 ليمون.

 

– 8 أكواب من الماء ونصف.

 

 – الإعداد:

 

صبي الماء في زجاجة ثم أضيفي الليمون بعد غسلها وتقطيعها بدون بذور، ثم قطعي الخيار بعد تقشيره وأضيفيه إلى باقي المكونات في الزجاجة، اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 48 ساعة. يسهلك هذا الخليط يوميا لمدة 4 أيام على التوالي.

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