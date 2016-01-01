خلطة لتسريع نمو الشعر

– المكونات:

2 ملعقة طعام من زيت الخروع

1 صفار البيض

1 ملعقة طعام من العسل

– الإعداد والاستخدام:

في وعاء، قومي بمزج جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس، قومي بوضع الخليط على شعرك وفروة رأسك مع التدليك، لفي رأسك في غشاء بلاستيكي لمدة 4 ساعات ثم اشطفي بالماء والشامبو. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.