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شرائح الدجاج بطريقة جديدة ولذيذة

بواسطة سيدتي 27 دقيقة مضت
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شرائح الدجاج بطريقة جديدة ولذيذة

 

المقادير

صدر الدجاج: 2 صدر (منزوعة الجلد)

دقيق: ملعقتان صغيرتان (متعدّد الإستعمالات)

ملح: حسب الرغبة

فلفل أسود: حسب الرغبة

البيض: 1 حبة

الكعك المطحون: 40 غراماً

جبنة بازميزان: 2 ملعقة كبيرة (المبشورة)

الزبدة: قطعة

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

الليمون: شرائح (الحامض)

الشمر: 1 حبة (مقادير السلطة)

البصل الأحمر: 1 حبة (صغيرة،مقشّرة (اختياري)، مقادير السلطة)

قبار: ملعقة كبيرة (مقادير السلطة)

المايونيز: ملعقتان كبيرتان (مقادير السلطة)

عصير الليمون: ملعقتان صغيرتان (الحامض، مقادير السلطة)

الشمر: أوراق (مقادير السلطة)

طريقة التحضير

1. يسطّح زوج أفخاذ الدجاج بواسطة الشوبك، يغطّى بالدقيق، ثم يغمس في البيض، فمزيج الكعك والبارميزان.

2. يحمّى كل من الزيت والزبدة في مقلاة توضع على نار متوسّطة، ويطهى كل جانب لمدّة 4 إلى 5 دقائق. ثم تضاف شرائح الحامض إلى المقلاة لنصف دقيقة.

3. لإعداد السلطة: يفرم الشمر والبصل في حال استخدامه، ويمزج مع القبار والمايونيز وعصير الليمون الحامض. وتضاف أوراق الشمّر للتزيين.

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