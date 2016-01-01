حضري بنفسك نوغت الدجاج الشهي
المكونات:
-بيضتان.
-نصف كيلوغرام من صدور الدجاج.
-بيضتان للقلي.
-حبّة من البطاطا المسلوقة والمبشورة.
-ملعقتان كبيرتان من بودرة البصل.
-ملعقتان كبيرتان من ثوم البودرة.
-ملعقة صغيرة من الزعتر الناعم.
-ربع ليتر من الحليب السائل.
-كمية قليلة من الدقيق.
-ربع كيلوغرام من الكعك المطحون أو البقسماط. ملعقة كبيرة من النشا.
-ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
-ملعقة صغيرة من البهار للدجاج.
-كوب من الزيت للطهي.
-ملعقة كبيرة من الملح.
طريقة الإعداد :
-نخلط صدور الدجاج مع كلاً من البطاطا المسلوقة، والبيض، وجميع البهارات والنشا في المفرمة أو الخلاط.
-نضع الخليط على كيس من البلاستيك حيث نقوم بفرده عليه، وندخله إلى الثلاجة لمدّة خمس وعشرين دقيقة إلى أن يتماسك الخليط.
-نشكل الخليط إلى قطع بأشكال مختلفة حسب الرغبة.
-نضع قطع ناجتس الدجاج فى الدقيق، ويليها البيض فالحليب والبقسماط .
-نقلي قطع الدجاج فى زيت ساخن جداً إلى أن تحمر.
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