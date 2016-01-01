حضري بنفسك نوغت الدجاج الشهي

المكونات:

-بيضتان.

-نصف كيلوغرام من صدور الدجاج.

-بيضتان للقلي.

-حبّة من البطاطا المسلوقة والمبشورة.

-ملعقتان كبيرتان من بودرة البصل.

-ملعقتان كبيرتان من ثوم البودرة.

-ملعقة صغيرة من الزعتر الناعم.

-ربع ليتر من الحليب السائل.

-كمية قليلة من الدقيق.

-ربع كيلوغرام من الكعك المطحون أو البقسماط. ملعقة كبيرة من النشا.

-ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

-ملعقة صغيرة من البهار للدجاج.

-كوب من الزيت للطهي.

-ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة الإعداد :

-نخلط صدور الدجاج مع كلاً من البطاطا المسلوقة، والبيض، وجميع البهارات والنشا في المفرمة أو الخلاط.

-نضع الخليط على كيس من البلاستيك حيث نقوم بفرده عليه، وندخله إلى الثلاجة لمدّة خمس وعشرين دقيقة إلى أن يتماسك الخليط.

-نشكل الخليط إلى قطع بأشكال مختلفة حسب الرغبة.

-نضع قطع ناجتس الدجاج فى الدقيق، ويليها البيض فالحليب والبقسماط .

-نقلي قطع الدجاج فى زيت ساخن جداً إلى أن تحمر.