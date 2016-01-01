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حضري بنفسك نوغت الدجاج الشهي

بواسطة منتديات 29 دقيقة مضت
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حضري بنفسك نوغت الدجاج الشهي

 

المكونات:

 

-بيضتان.

 

-نصف كيلوغرام من صدور الدجاج.

 

-بيضتان للقلي.

 

-حبّة من البطاطا المسلوقة والمبشورة.

 

-ملعقتان كبيرتان من بودرة البصل.

 

-ملعقتان كبيرتان من ثوم البودرة.

 

-ملعقة صغيرة من الزعتر الناعم.

 

-ربع ليتر من الحليب السائل.

 

-كمية قليلة من الدقيق.

 

-ربع كيلوغرام من الكعك المطحون أو البقسماط. ملعقة كبيرة من النشا.

 

-ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

 

-ملعقة صغيرة من البهار للدجاج.

 

-كوب من الزيت للطهي.

 

-ملعقة كبيرة من الملح.

 

طريقة الإعداد :

 

-نخلط صدور الدجاج مع كلاً من البطاطا المسلوقة، والبيض، وجميع البهارات والنشا في المفرمة أو الخلاط.

 

-نضع الخليط على كيس من البلاستيك حيث نقوم بفرده عليه، وندخله إلى الثلاجة لمدّة خمس وعشرين دقيقة إلى أن يتماسك الخليط.

 

-نشكل الخليط إلى قطع بأشكال مختلفة حسب الرغبة.

 

-نضع قطع ناجتس الدجاج فى الدقيق، ويليها البيض فالحليب والبقسماط .

 

-نقلي قطع الدجاج فى زيت ساخن جداً إلى أن تحمر.

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