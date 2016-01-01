نصائح للتخفيف من ألم إزالة الشعر الزائد

1.عدم تناول القهوة قبل إزالة الشعر:

دائماً نشرب القهوة أو النسكافيه في الصباح، ولكن إذا قررت القيام بعملية إزالة الشعر في هذا اليوم، فتجنبي شرب القهوة أو أي شراب آخر يحتوي على الكافيين، فالكافيين يساعد على تعزيز مستقبلات الألم، مما يجعلك لا تشعرين بأي ألم حتى إن كان خفيفاً.

2.الاسيتامينوفين:

هو مسكن للآلام، ويمكنك وضعه على منطقة البيكيني قبل إزالة الشعر بنصف ساعة، مما يساهم في التخفيف من مقدار الألم قليلاً.

3.اختيار الوقت المناسب:

لا تعتمدي على أي وقت تفضلينه لإزالة الشعر، وإنما اختاري الوقت المناسب لجسمك، فأنسب الأوقات هو بعد بضعة أيام من الدورة الشهرية، ففي هذا الوقت يقل الإحساس بالألم، وبذلك سيكون أنسب وقت للقيام بهذا الأمر، وتجنبي إزالة الشعر في الأسبوع قبل الدورة الشهرية، فهو أكثر الأوقات إحساساً بالألم.

4.أخذ حمام دافئ:

الحمام الدافئ لا يساعدك فقط على الاسترخاء، ولكنه يساعد أيضاً على تفتيح بصيلات الشعر وتنعيمها، مما يجعلها أسهل في الإزالة، ولكن عليك تجنب الحمامات الساخنة، وخصوصاً بعد إزالة الشعر حتى لا تتعرض بشرتك للالتهابات.

5.التنفس:

عند إزالة الشعر حاولي قدر الإمكان الحفاظ على التنفس بعمق والحصول على بعض الاسترخاء، وتجنبي التوتر تماماً، فذلك يزيد من الشعور بالألم.