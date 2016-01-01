طريقة تنظيف البشرة باستعمال الزيوت الطبيعية

1.اختيار الزيوت:

تختلف أنواع البشرة من واحدة إلى أخرى، لذلك فكلّ نوع من أنواع البشرة يحتاج إلى زيوت تختلف عن البشرة الأخرى، لذا عليك معرفة نوع بشرتك أولّاً لاختيار ما يناسبها، كي لا تتسببي في غلق مسام بشرتك وظهور الحبوب بها، فزيت الخروع مثلاً يعتبر من الزيوت السميكة التي لا تتناسب مع البشرة الدهنية، كما أنّه من الأفضل استخدام نوعين من الزيوت للتغلب على هذه المشكلة، فمثلاً: يمكنك مزج ربع ملعقة من زيت الخروع مع ثلاث أو أربع ملاعق من زيت الأركان، واستخدام هذا المزيج على بشرتك، كما يمكنك إضافة قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، ولكن هناك بعض أنواع الزيوت التي تتلاءم مع جميع أنواع البشرة، كزيت الزيتون وزيت اللوز.

2.تعريض وجهك للبخار:

قبل تطبيق الزيوت على بشرتك، قومي بتعريضها لحمام بخار سريع لمساعدة وجهك على فتح مسامه لترطيب وتنظيف بشرتك بعمق من الداخل ، كل ما عليك فعله هو تعريض بشرتك إلى بخار الماء الساخن لمدة خمس دقائق، ثم قومي بوضع الزيت الأفضل لبشرتك، ويمكنك إضافة بعض زهور البابونج أو النعناع إلى الماء الساخن لإضافة القليل من الاسترخاء إلى هذه المرحلة.

3.وضع الزيوت:

قومي بوضع الزيوت المفضلة لديك على بشرتك، مع فركها بلطف لمدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق، كي تحصلي على بشرة نظيفة وخالية من الأوساخ.

4.البخار بعد وضع الزيوت:

بعد وضع الزيوت على بشرتك، لن يستطيع الماء البارد أن يزيل آثار هذه الزيوت تماماً من بشرتك، لذلك قومي بتعريض بشرتك لبخار الماء الساخن لمدة ثلاثين ثانية، حتى تختفى الزيوت من بشرتك.

5.الترطيب: عليك ترطيب بشرتك في النهاية بوضع طبقة رقيقة جدّاً من أحد الزيوت المرطبة، مثل: زيت الأفوكادو،أو زبدة الشيا.