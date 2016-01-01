هام للحوامل: أطعمة قد تتسبب لك في الإجهاض

- البيض النيء أو المطبوخ جزئياً، للوقاية من التسمم الغذائي (السالمونيلا).

- اللحوم والأسماك النيئة والغير مطبوخة جيداً.

- اللحوم الباردة والمعالجة.

- منتجات الكبد حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وقد تضر زيادته بالجنين.

- التونا والأسماك الزيتية لما تحتويه من نسبة عالية من الزئبق من شأنها أن تؤثر سلباً على الجهاز العصبي للجنين.

- الحليب الغير مبستر والأجبان المصنوعة منه.

- أكثر من 200 ملغ من الكافيين يوميا (ما يعادل كوبين قهوة).

- الإفراط في تناول الكافيين سيؤدي إلى انخفاض وزن الجنين وتعريضه للمشاكل الصحية وقد تصل إلى الإجهاض.