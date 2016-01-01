هام للحوامل: أطعمة قد تتسبب لك في الإجهاض
- البيض النيء أو المطبوخ جزئياً، للوقاية من التسمم الغذائي (السالمونيلا).
- اللحوم والأسماك النيئة والغير مطبوخة جيداً.
- اللحوم الباردة والمعالجة.
- منتجات الكبد حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وقد تضر زيادته بالجنين.
- التونا والأسماك الزيتية لما تحتويه من نسبة عالية من الزئبق من شأنها أن تؤثر سلباً على الجهاز العصبي للجنين.
- الحليب الغير مبستر والأجبان المصنوعة منه.
- أكثر من 200 ملغ من الكافيين يوميا (ما يعادل كوبين قهوة).
- الإفراط في تناول الكافيين سيؤدي إلى انخفاض وزن الجنين وتعريضه للمشاكل الصحية وقد تصل إلى الإجهاض.
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