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هام للحوامل: أطعمة قد تتسبب لك في الإجهاض

بواسطة منتديات 19 دقيقة مضت
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هام للحوامل: أطعمة قد تتسبب لك في الإجهاض

 

- البيض النيء أو المطبوخ جزئياً، للوقاية من التسمم الغذائي (السالمونيلا).

- اللحوم والأسماك النيئة والغير مطبوخة جيداً.

- اللحوم الباردة والمعالجة.

- منتجات الكبد حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وقد تضر زيادته بالجنين.

- التونا والأسماك الزيتية لما تحتويه من نسبة عالية من الزئبق من شأنها أن تؤثر سلباً على الجهاز العصبي للجنين.

- الحليب الغير مبستر والأجبان المصنوعة منه.

- أكثر من 200 ملغ من الكافيين يوميا (ما يعادل كوبين قهوة).

- الإفراط في تناول الكافيين سيؤدي إلى انخفاض وزن الجنين وتعريضه للمشاكل الصحية وقد تصل إلى الإجهاض.

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