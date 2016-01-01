أفضل طرق العناية بالأظافر

1- نقع الأظافر: قومي بنقع أظافرك في وعاء مليء بالماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي أظافرك بالماء الدافئ جيداً للتخلص من عصير الليمون حتى لا تجفّ.

2-التقشير: قومي بتقشير أظافرك باستخدام فرشاة أسنان مع كمية صغيرة من معجون الأسنان، وافركي بها أظافرك بحركات دائرية لمدة دقيقة؛ فهذا التدليك سيخلّصك من الأوساخ المتراكمة على أظافرك، قبل أن تشطفي أظافرك بالماء الدافئ. يمكنك تكرار هذه الطريقة مرة أسبوعياً على الأقلّ للحصول على أظافر نظيفة.

3-ماسك الأظافر: قومي بإحضار ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع نصف ملعقة من صودا الخبز، وامزجي المكوّنات معاً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ضعيها على أظافرك لمدة خمس دقائق، ثمّ اشطفي يديك بالماء الفاتر.

4-ترطيب الأظافر: قومي بوضع الفازلين أو زيت الزيتون على أظافرك يومياً قبل النوم للحفاظ على أظافرك رطبة وقوية.

5-اتباع نظام غذائي صحي: احرصي على تناول الأطعمة التي تقوي الأظافر كالسبانخ والبيض والطماطم، كذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالجبن ومنتجات الألبان بأكملها، ولا تنسي شرب الماء باستمرار لترطيب أظافرك.