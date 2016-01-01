دجاج في الفرن بصلصة الكرياتي
المقادير
الدجاج: 6 قطع
النشاء: ملعقة كبيرة
ماء بارد: ملعقة كبيرة
سكر: ربع كوب
الصويا صوص: نصف كوب
الخل: ربع كوب
الزنجبيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
الثوم: فصّان (مهروس)
طريقة التحضير
1. في قدر صغير على نار منخفضة اخلطي النشا مع الماء البارد والسكر والصويا صوص والخل والثوم والزنجبيل والفلفل الأسود مع التحريك المستمر حتى يبدأ بالغليان ويصبح الصوص كثيفا.
2. سخني الفرن على حرارة 220 درجة.
3. ضعي قطع الدجاج في صينية الفرن المدهونة بالقليل من الزيت.
4. إدهني قطع الدجاج بالصوص المحضر سابقا من كل الجهات.
5. أدخلي الصينية للفرن لمدة 40 دقيقة مع التقليب ومراعاة إعادة دهن الدجاج بين وقت و الآخر حتى ينضج الدجاج.
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