دجاج في الفرن بصلصة الكرياتي

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن تهم أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قوية محليا، قد تصل إلى 100 ملم، يومي السبت والأحد، ... تفاصيل أكثر