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عادات صباحية مميزة لبشرة منعشة ..

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 46 دقيقة مضت
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عادات صباحية مميزة لبشرة منعشة ..

تخلصي من الحيرة إليك أهم النصائح الجمالية التي يجب إتباعها يوميا:

 

أولا: الإستيقاظ المبكر الذي يعد من أهم العادات الصحية والجمالية حيث أنها تخلصك من الهالات السوداء وإنتفاخات الوجه المزعجة

ثانيا: إستبدال القهوة بالماء البارد على معدة فارغة نظرا لكونه ينقي الجسم والجهاز الهضمي من السموم والشوائب مما يعكس إشراقا على بشرتك ويمكن زيادة بضع نقاط من الليمون الأصفر

ثالثا: تساعد التمارين الرياضية على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة طوال النهار كما ممارسة الرياضة صباحا تخلصك من الإنتفاخات في الوجه وتفتح مسامات البشرة لتتورد حيوية وتزهو مشرق

رابعا: إحرصي على تناول وجبة متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية المختلفة لبناء الجسم وتدعيم خلايا البشرة,الشعر والأظافر

خامسا: لتمارين الوجه دور آخر بتنشيط الدورة الدموية في البشرة قومي بتمارية بسيطة لوجهك ورددي حرف “A” و “O” بفتح فمك حوالي عشر مرات

سادسا: قومي بتغذية بشرتك وترطيبها من خلال وضع القليل من الكريم المرطب النهاري ومن ثم ضعي كريم الوقاية من الشمس لحمايتها في حال الخروج من المنزل.

 
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