إلى كل السيدات، اهتموا بهذه الأمور بعد الثلاثين

الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية حتى لو الخفيفة منها كالمشي من الأمور التي عليكِ الحفاظ عليها بمجرد المرور من بوابة عمر الثلاثين وذلك للحفاظ على صحة الجسم بعيدًا عن تراكم الدهون في الجسم وللتخلص من سموم الجسم، حيث تتسبب ممارسة التمارين الرياضية في التخلص من سموم الجسم وحمايته من المشكلات الصحية التي تهدده، وهذا بالإضافة إلى المظهر المتناسق للجسم الذي ستمنحه الرياضة لجسمك عند اتباع برنامج رياضي صحي.

التغذية

للتغذية دور كبير في الحفاظ على صحة الجسم، حيث يستفيد الجسم من العناصر الغذائية التي نقدمها له من خلال ما نتناوله، فتناول الوجبات الصحية والغنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم من الأمور الصحية التي تساعد في الحفاظ على سلامة الجسم وأعضائه، لذلك ينصح الخبراء بضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وخاصة الوجبات السريعة وذلك لتأثيرها على صحة الجسم ووزنه خاصة بعد سن الثلاثين.

السعرات الحرارية

تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية للغاية من السعرات الحرارية من الأمور التي عليكِ التوقف عنها، كما عليكِ بحساب السعرات الحرارية التي تناوليها يوميًا للتعرف على كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك بعد التعرف لكمية المجهود والنشاط الجسماني الذي تقومين به، لكن في كل الحالات عليكِ بالتوقف عن تناول الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الدهون واعتمدي في غذائك على الوجبات الغنية بالخضروات والفواكه.

مضادات الأكسدة

من الأمور الهامة التي عليكِ القيام بها للحفاظ على صحة جسمك بعد سن الثلاثين القيام بتناول الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن العضوية التي يحتاجها الجسم وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي يحتاجها الجسم لمكافحة السموم والأمراض التي تهدد صحة الجسم، ومن تلك الوجبات التفاح والأسماك والليمون والبرتقال.