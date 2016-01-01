الخبز الفرنسي بالكراميل

المقادير4 اشخاص

3 حبات بيض كبير الحجم.

1/2 كوب حليب

1ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/4ملعقة صغيرة ملح

8 قطع شرائح من التوست أوالخبز الفرنسي.

مقادير الكراميل:

1كوب سكر بني

6 ملعقة كبيرة زبد أو سمن.

1/3كوب كريم خفق أو قشدة.

1 ملعقة كبيرة شراب الذرة.

طريقة التحضير

جهزي الكراميل:

ضعي السمن والسكر في وعاء على نار هادئة حتى يذوب السكر ويتحول للون الذهبي.

أضيفي الكريمة وقلبي ثم شراب الذرة(القيقب) واستمري بالتحريك حتى يتكون خليط ناعم كثيف وقبل أن يغلي الخليط أبعديه عن النار واتركيه جانبا.

إدهني صاج فرن بالسمن دهنا جيدا.

إخلطي البيض والحليب والفانيليا وذرة الملح في وعاء عميق، ثم اغمسي شرائح التوست في البيض .

رصي شرائح التوست في صاج الفرن، ثم احفظيها بالبراد 3 ساعات حتى يتشرب التوست تماما من البيض بالحليب.

إخبزي في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15- 20 دقيقة حتى يحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.

يترك التوست ليبرد قليلا ثم وزعي على السطح الكراميل وقدميه دافئا. وبالهنا والشفا.