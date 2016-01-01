5 عادات تجنبيها بعد الاستيقاظ

يشكو الكثير من الناس من مشكلة عدم القدرة على الاستيقاظ سريعًا، وآخرون يشكون من الاستغراق في النوم والكسل بعد الاستيقاظ لمدة دقائق.

نقدم لك في هذه المقالة قائمة بالعادات التي تتسبب في الشعور بالكسل والنوم مجددًا بعد الاستيقاظ لتتجنبي تلك العادات ولتستمتعي بيوم نشيط وخالٍ من الكسل والتعب.

القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التي يفضل الكثير من الناس تناولها في الصباح لاستفادة من الكافيين الذي تحتويه القهوة والذي يمد الجسم بالنشاط والتركيز في بداية اليوم، لكن تلك العادة غير صحيحة في حالة تناول القهوة بمجرد الاستيقاظ من النوم وذلك لأن الجسم يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول الذي يعمل على تنظيم الطاقة بالجسم وتناول القهوة بمجرد الاستيقاظ يعمل على خفض إنتاجية الجسم لهذا الهرمون الضروري.

ينصح الخبراء بضرورة القيام بأنشطة حركية بمجرد الاستيقاظ من النوم كالتحرك من السرير والقيام لغسل الأسنان أو أخذ حمام صباحي لتنشيط الجسم، لكن البقاء لفترة في السرير اعتقادًا بأن ذلك يتسبب في استعادة الجسم التركيز غير صحيح وإنما هي عادة غير صحية.

الغفوة

أثبتت الدراسات العلمية أن زر الغفوة الموجود في أجهزة المنبهات من الأمور الغير صحية لمن يرغب في الاستيقاظ من النوم، حيث إن زر الغفوة يسمح بالنوم مرة أخرى وعدم الاستيقاظ إلا بعد إهدار وقت طويل.

غرفة مظلمة

احرصي على عدم الاستيقاظ في غرفة مظلمة وذلك لتسبب ذلك في الشعور بالكسل والرغبة في الرجوع للنوم مرة أخرى، لذلك قومي بالاستيقاظ في غرفة بها نوافذ تسمح بمرور ضوء الشمس للاستيقاظ بنشاط.

المهام الوظيفية

لا تقومي بفتح البريد الإلكتروني الخاص بالعمل بمجرد الاستيقاظ من النوم فذلك الأمر قد يتسبب في الإحباط الذي يتحول إلى كسل عند تذكر المهام الوظيفية التي تنتظرك اليوم.