تخلصي نهائيا من القشرة بمكون طبيعي واحد

في كل عام، تقدم شركات مستحضرات التجميل العديد من أنواع الشامبو التي تساعد على إزالة القشرة، لكن قد لا تمنح تلك الأنواع النتائج المرغوبة. وعلى الرغم من اتباع أغلب الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلة القشرة أيضًا، إلا أن نتائجها قد تكون مؤقتة. ومع ذلك، هناك مكون واحد يمكنكِ إضافته للشامبو الخاص بكِ وتتخلصين من مشكلة قشرة الرأس بشكل نهائي.

قشرة الرأس هي مشكلة كبيرة تواجه الكثير من النساء والرجال، والتخلص منها باستخدام الشامبو فقط أمر غير فعّال. إن كنتِ قد سئمت من تجربة الوصفات المختلفة لإزالة القشرة، ثم تجدينها قد عادت من جديد، جربي هذا المكون الرائع والبسيط.

قشرة الرأس هي تراكم لخلايا الجلد الميت على فروة الرأس، مما يحتاج لتقشيرها بشكل منتظم للقضاء على تلك المشكلة. لذلك، يمكنكِ استخدام الملح لتقشير فروة الرأس بفعّالية دون أن يتسبب في أي آثار جانبية.

ما تحتاجينه فقط هو:

الشامبو.

الملح.

- ما عليكِ فقط هو إضافة القليل من الملح الخشن إلى الشامبو الخاص بكِ، ثم قومي بفرك فروة رأسك جيدًا.

- طبقي تلك الخطوة على الشعر المبلل، واحرصي على تدليك فروة الرأس لبضع دقائق.

بعد ذلك، قومي بشطف شعرك جيدًا بالماء، ثم أضيفي القليل من الشامبو العادي للتخلص من آثار الملح.

- بقايا الملح العالقة على الشعر قد تتسبب في المزيد من التلف وتساقط الشعر، لذلك، تأكدي من إزالتها تمامًا.

- يعمل الملمس الخشن لحبيبات الملح على تقشير فروة الرأس جيدًا لإزالة خلايا الجلد الميت المتراكمة تمامًا. فتختفي تمامًا كافة الرقائق البيضاء من فروة رأسك لتصبح نظيفة تمامًا. وهو ما لا يستطيع الشامبو العادي إنجازه أبدًا بمفرده.

جربي هذه الوصفة الرائعة للحصول على نتائج سحرية آمنة. فلا تساعد فقط على التخلص من مشكلة قشرة الرأس، ولكنها تساعد كذلك على تقليل تساقط الشعر.