طريقة عمل سلطة الدجاج مع العنب

المقادير

500 جرام فيليه دجاج مسلوق ومقطع مكعبات.

1 كوب من الكرفس المفري.

كوب من أوراق الجرجير الطازجة.

1كوب من العنب الأحمر خالي البذور(مقطع أنصاف).

1 كوب جوز(عين جمل) مجروش قطع.

1 بصلة شرائح رفيعة.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من صلصة ورشيسترأو صويا.

1/2 كوب مايونيز.

طريقة التحضير

يتم سلق الدجاج الفيليه في ماء قليل وملح وفلفل وملعقة بصل مفروم ورشة هيل وعلى نار هادئة، ثم يُنشل من الماء ليبرد. ثم يُقطع الدجاج مكعبات .

إمزجي أوراق الجرجير مع الكرفس وشرائح البصل ثم تبلي بملح وفلفل .

وزعي مكعبات الدجاج على سطح السلطة.ثم أضيفي أنصاف العنب.

أضيفي صلصة ورشسترأو الصويا، ثم حبات الجوز المجروش والمايونيز. وقدميها فور الانتهاء من إعدادها وبالهنا والشفا.

يمكن تقديمها مع الخبز التوست المحمص أو البطاطس الشيبسي.