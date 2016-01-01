طريقة عمل سلطة الدجاج مع العنب
المقادير
500 جرام فيليه دجاج مسلوق ومقطع مكعبات.
1 كوب من الكرفس المفري.
كوب من أوراق الجرجير الطازجة.
1كوب من العنب الأحمر خالي البذور(مقطع أنصاف).
1 كوب جوز(عين جمل) مجروش قطع.
1 بصلة شرائح رفيعة.
1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
1 ملعقة صغيرة من صلصة ورشيسترأو صويا.
1/2 كوب مايونيز.
طريقة التحضير
يتم سلق الدجاج الفيليه في ماء قليل وملح وفلفل وملعقة بصل مفروم ورشة هيل وعلى نار هادئة، ثم يُنشل من الماء ليبرد. ثم يُقطع الدجاج مكعبات .
إمزجي أوراق الجرجير مع الكرفس وشرائح البصل ثم تبلي بملح وفلفل .
وزعي مكعبات الدجاج على سطح السلطة.ثم أضيفي أنصاف العنب.
أضيفي صلصة ورشسترأو الصويا، ثم حبات الجوز المجروش والمايونيز. وقدميها فور الانتهاء من إعدادها وبالهنا والشفا.
يمكن تقديمها مع الخبز التوست المحمص أو البطاطس الشيبسي.
شاشة أخبارنا
امنتانوت تهتز على وقع فضيحة أخلاقية بطلتها زوجة شابة وهكذا أوقع بها والد زوجها
أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت جماعة ادويران التابعة لإمنتانوت ليلة أمس وقائع جريمة خيانة زوجية بطلتها زوجة في مقتبل العمر تم الإيقاع بها من طرف ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟