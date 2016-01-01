الرئيسية | ركن المرأة | تمارين سهلة تريحك من الكرش

تمارين سهلة تريحك من الكرش

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تمارين سهلة تريحك من الكرش

 

إذا كنت تعانين سيدتي من مشكل “الكرش” وتبحثين عن حل للتخلص من هذا المشكل، نخبرك أن الحل هو الحركات التي ستقومين بها بمنزلك دونما الحاجة إلى الذهاب لصالات الرياضة.

 

تُمارس كل حركة من الحركات الآتية في المنزل لخمس عشر مرة، على أن تكرر في ثلاث دورات، مع الاستعانة بقارورة من الماء وقطعة سجاد، للاستلقاء على الأرض.

 

-الحركة الأولى: تُرفع قارورة الماء نحو الأعلى، مع محاولة رفع الرأس من الأرض باتجاه القارورة.

 

-الحركة الثانية: توضع اليدان أسفل الجسم وترفع الساقان نحو الأعلى، كما يُرفع الخصر عن الأرض قليلا، تفيد هذه الحركة في تقوية عضلات البطن، لا سيما من يعانون من الـ”ديسك”.

 

-الحركة الثالثة: يُرفع الساقان بزاوية تسعين درجة، ويحرّكان نحو الجهة اليمنى، مع تثبيت أصابع اليدين على الأذنين ورفع الرأس نحو الأعلى.

 

ولتعزيز هذه الحركة، التي تخلص من الشحوم المتراكمة في المنطقة الجانبية من الجسم، يمكن التقاط قارورة الماء باليدين وتحريكهما مع رفع الرأس، بدون الضغط على الرقبة

مجموع المشاهدات: 201 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات