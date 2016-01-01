تمارين سهلة تريحك من الكرش

إذا كنت تعانين سيدتي من مشكل “الكرش” وتبحثين عن حل للتخلص من هذا المشكل، نخبرك أن الحل هو الحركات التي ستقومين بها بمنزلك دونما الحاجة إلى الذهاب لصالات الرياضة.

تُمارس كل حركة من الحركات الآتية في المنزل لخمس عشر مرة، على أن تكرر في ثلاث دورات، مع الاستعانة بقارورة من الماء وقطعة سجاد، للاستلقاء على الأرض.

-الحركة الأولى: تُرفع قارورة الماء نحو الأعلى، مع محاولة رفع الرأس من الأرض باتجاه القارورة.

-الحركة الثانية: توضع اليدان أسفل الجسم وترفع الساقان نحو الأعلى، كما يُرفع الخصر عن الأرض قليلا، تفيد هذه الحركة في تقوية عضلات البطن، لا سيما من يعانون من الـ”ديسك”.

-الحركة الثالثة: يُرفع الساقان بزاوية تسعين درجة، ويحرّكان نحو الجهة اليمنى، مع تثبيت أصابع اليدين على الأذنين ورفع الرأس نحو الأعلى.

ولتعزيز هذه الحركة، التي تخلص من الشحوم المتراكمة في المنطقة الجانبية من الجسم، يمكن التقاط قارورة الماء باليدين وتحريكهما مع رفع الرأس، بدون الضغط على الرقبة