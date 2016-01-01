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وصفة هوت دوغ لذيذة

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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وصفة هوت دوغ لذيذة

 

المقادير:

 

10 – قطع من الهوت دوج

 

-كوب طحين ذره

 

-كوب طحين أبيض

 

4 – ملاعق صغيره بيكنج باودر

 

-رشة ملح –

 

رشة فلفل

 

2 – ملعقه كبيره سكر

 

-بيضه.

 

-كوب حليب

 

-أعواد خشبية

 

– زيت للقلي

 

طريقة التحضير:

 

– نضع طحين الذره و الطحين الأبيض , البيكنج باودر , السكر , الملح و الفلفل , البيض , و الحليب في وعاء و نخلطهم جيدا

 

– نقطع النقانق لجزئين و نضع داخل كل قطعه , عود خشب من الأعواد المستعمله للشوي نغطي قطع النقانق بالعجين و نتخلص من العجينه الزائده على القطع ثم نقليها فى زيت ساخن و غزير و بالهنا و الشفا

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