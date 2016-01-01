وصفة هوت دوغ لذيذة

المقادير:

10 – قطع من الهوت دوج

-كوب طحين ذره

-كوب طحين أبيض

4 – ملاعق صغيره بيكنج باودر

-رشة ملح –

رشة فلفل

2 – ملعقه كبيره سكر

-بيضه.

-كوب حليب

-أعواد خشبية

– زيت للقلي

طريقة التحضير:

– نضع طحين الذره و الطحين الأبيض , البيكنج باودر , السكر , الملح و الفلفل , البيض , و الحليب في وعاء و نخلطهم جيدا

– نقطع النقانق لجزئين و نضع داخل كل قطعه , عود خشب من الأعواد المستعمله للشوي نغطي قطع النقانق بالعجين و نتخلص من العجينه الزائده على القطع ثم نقليها فى زيت ساخن و غزير و بالهنا و الشفا