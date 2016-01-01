وصفة هوت دوغ لذيذة
المقادير:
10 – قطع من الهوت دوج
-كوب طحين ذره
-كوب طحين أبيض
4 – ملاعق صغيره بيكنج باودر
-رشة ملح –
رشة فلفل
2 – ملعقه كبيره سكر
-بيضه.
-كوب حليب
-أعواد خشبية
– زيت للقلي
طريقة التحضير:
– نضع طحين الذره و الطحين الأبيض , البيكنج باودر , السكر , الملح و الفلفل , البيض , و الحليب في وعاء و نخلطهم جيدا
– نقطع النقانق لجزئين و نضع داخل كل قطعه , عود خشب من الأعواد المستعمله للشوي نغطي قطع النقانق بالعجين و نتخلص من العجينه الزائده على القطع ثم نقليها فى زيت ساخن و غزير و بالهنا و الشفا
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