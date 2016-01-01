أطعمة لا غنى عنها قبل العلاقة الزوجية

تملك بعض أنواع الأطعمة تأثيرات "خارقة"، وباستطاعتها تعزيز العلاقة الجنسية بين الزوجين، فتعرّفي إليها في الآتي:

1_ الفلفل الحار

يعمل على احمرار الوجه، وضخّ الدم من القلب، والتعرّق وتدفق الدم نحو الأعضاء التناسلية، كما أنَّ الفلفل أيضاً من بين 55 من أفضل طرق زيادة التمثيل الغذائي.

2_ الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة التي يمكن أن تعزز القدرات الجنسية للرجال والنساء معاً، لأنها تعتبر مصدراً كبيراً للدهون الجيّدة، كما أنه يساعد القلب صحياً والانتصاب لدى الرجال، بالإضافة إلى المساعدة على تدفّق الدم من أجل متعة حميمية أكبر للمرأة.

3_ اللوز

اللوز مصدر مهّم للزنك لزيادة هرمونات الرجل والرغبة الجنسية، إضافة إلى السيلينيوم الضروري لصحة الغدّة الدرقية، التي تعتبر قاتلة للرغبة الجنسية لدى النساء، إذا ما كانت تعاني من فرط نشاطها، بالإضافة إلى فيتامين "إي" E المهمّ لصحة القلب والدورة الدموية، وبالتالي الانتصاب لدى الرجال.

4_ البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالفوائد الصحية الجنسية للرجال، وهي غنية باليتا كاروتين، والبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد على الانتصاب ويعالج مشاكل الخصوبة لدى الرجال.