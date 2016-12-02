خطوات عملية لتوفري في مصروف بيتك

يتمنى الإنسان دوماً أن يمتلك الكثير من النقود من أجل إقتناء بعض الحاجيات التي يزين لها البيت ، أو من أجل شراء سيارة أو قطعة أرض مثلاً ، كما أن الإنسان بطبعه يحب الادخار ولا يحب التبذير ، ولكن يواجه البعض مشكلة في محاولة التوفير من المصروف الشهري مهما حاول ذلك ، السبب لا يعود في قلة النقود مثلاً ولكن السبب يعود إلى عدم إدارة الأمور بطريقة جيدة و بطريقة صحيحة ، فإنّ مثل هذا الأمر يجب أن يقوم على أساسيات صحيحة .

إليك أهم النصائح التي تساعدك على إدخار القليل من مصروف المنزل من أجل الإستفادة منه في أغراض أخرى :

1 أقنع نفسك بأنك لا تريد أن تشتري شيئاً كما أنك لن تنفق شيئاً ، لأنّ النفس دائماً هي السبب في إفساد الأمر ، فعندما تذهب إلى السوق فإنك تقنع نفسك بأنك سوف تشتري بالقليل من النقود ولكن عندما تصل إلى السوق تجد نفسك تشتري كل ما رأته عينك .

2 حاول أن تحصر الأشياء المهمة والأساسية التي تحتاجها في قائمة ، كما يجب ألا تتعدى مشترياتك هذه القائمة ، كما لا تذهب إلى السوق دون أن تنظم أمورك وتحدد لنفسك المشتريات التي سوف تقتنيها ، لأنك في السوق سوف تقوم بشراء العديد من الحاجيات التي ستكتشف فيما بعد أنك لست بحاجة إليها . 3

لا تأخذ معك كمية كبيرة من النقود إلى السوق ، وإنما إجعل نقودك على قدر إحتياجك بالضبط ، لأنّك إذا ذهبت إلى السوق بكمة كبيرة من النقود سوف تسول لك نفسك شراء كمية كبيرة من الأشياء ، ولكن عند نفاذ النقود التي تحملها فإن سوف لن تعود إلى البيت من أجل جلب المزيد من النقود لذلك لن تشتري الكثير . 4

حاول أن تجعل لنفسك حصالة في المنزل يصعب فتحها وعند إستلام الراتب ، قم بوضع كمية من النقود في الحصالة فوراً ، واقنع نفسك أنك سوف تقوم فقط بجعل مصروف منزلك على قدر هذه النقود المتبقية ، فهذه سوف تكون أسهل طريقة لتوفير النقود ، لأنّك لن تستطيع أن تفتح الحصالة من أجل الحصول على النقود ، كما يمكنك إستبدال الحصالة بوضع النقود في حساب مصرفي في البنك ، وهي أيضاً طريقة صعبة للوصول إلى النقود . 5

إن كنت بحاجة إلى توفير النقود من أجل شراء بعض الأثاث يمكنك أن تشتري الأثاث بالتقسيط من محل الأثاث على أن تتفق مع البائع بالدفع على نظام التقسيط وتجزئة المبلغ على أجزاء ، فإنّك سوف تقوم بدفع القسط إلى صاحب المحل فور استلام الراتب ، وبهذه الطريقة فإنك سوف تشتري الأثاث الذي تريده بطريقة سهلة .

6 كن قنوعاً ولا تشتري أشياء غير ضرورية وإنما اكتفي بالأشياء الضرورية ، لا تقلّد فلان الذي راتبه يفوق راتبك الضعف أو أكثر