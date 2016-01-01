تعرفي على تمارين شد البشرة

تمارين لشد البشرة:

-هذه التمارين لا تأخذ من الوقت إلّا بضع دقائق وإذا مورست بشكل يومي سوف تُظهِر فرقاً واضحاً في شد البشرة:

التمرين الأول:

-يتم فتح الفم مع شد الحواجب للأعلى بواسطة أصابع اليدين وفتح العينين بحيث يصبح الوجه مشدوداً، والبقاء على هذا الوضع لمدة خمس وعشرين ثانية، و يكرّر هذا التمرين من مرتين إلى ثلاثة يومياً.

التمرين الثاني:

-يتم تحريك الفك السفلي مثلما يحصل عند مضغ اللبان إذ يساعد هذا التمرين على شد عضلات الوجه.

التمرين الثالث:

-توضع الأصابع على المنطقة التي فوق الحواجب وتسحب البشرة إلى الأسفل مع رفع الحواجب للأعلى في نفس الوقت ويساعد هذا التمرين على إخفاء التجاعيد الموجودة على الجبين.

التمرين الرابع:

-ضم الشفتين على شكل دائرة مع مدّ الشفتين للأمام، ثم الابتسام ابتسامة عريضة لأقصى درجة ويكرر هذا التمرين عشر مرات يومياً، يساعد هذا التمرين على شد الخدين وإعطائهما اللون الوردي نتيجة لتنشيط الدورة الدموية.

خلطات طبيعية لشد الوجه :

قناع الموز:

-ويتم تحضيره عن طريق هرس ثمرة من الموز وخلطها بملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل، يساعد هذا القناع على شد البشرة وإخفاء التجاعيد.

قناع اللبن مع الفراولة:

-حيث تخلط حبه من الفراولة المهروسة مع القليل من اللبن ويدهن به الوجه ويترك، لمدة خمس دقائق ثم يغسل جيداً بالماء وهذه الخلطة تعمل على ترطيب البشرة وتخفي التجاعيد والترهلات.

قناع اللبن مع الليمون:

-تُخلط ملعقة كبيرة من اللبن مع ملعقة من عصير الليمون وتوضع على البشرة النظيفة لمدّة ما بين 20-30 دقيقة، ثم يفرك الوجه جيداً قبل غسله بالماء الدافئ وهذه الخلطة لها فعالية كبيرة في إزالة التجاعيد وآثار الحبوب من البشرة كما أنها تعم لعلى شد الرقبة.

قناع الأفوكادو:

-تُخلط ثمرة من الأفوكادو مع ملعقتين من العسل وبياض بيضة ويوضع هذا الخليط على الوجه لمدة عشرون دقيقة ثم يُغسل بالماء الدافئ.

قناع السكر والبيض:

-هذا القناع يستخدم منذ القدم وله تأثير واضح على شد البشرة ويتم تحضيره عن طريق خفق صفار بيضتان مع ملعقة صغيرة من السكر ثم يوضع على الوجه مع التدليك برفق لمدّة خمس دقائق ثم يغسل الوجه بالماء وهذه الخلطة تؤخر ظهورعلامات تقدم السن.

-يعتبر من المهم للحفاظ على نضارة البشرة ولكي تعطي الطرق السابقة مفعولاً واضحاً، شرب الماء بكثرة والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي.