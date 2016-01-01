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سلطة سهلة ومغذية

بواسطة منتديات 27 دقيقة مضت
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سلطة سهلة ومغذية

 

المقادير :

 

-ملفوف (كرنب) حجم صغير.

 

-جزر متوسط الحجم، او 1 جزرة كبيرة الحجم.

 

– ملعقة كبيرة مايونيز.

 

– ملعقة كبيرة سكر .

 

-1/2 كوب ياغورت طبيعي.

 

– ملعقة صغيره ملح.

 

-1/2 ملعقة صغيره فلفل أسود.

 

-1/2 ملعقة صغيره خل .

 

طريقة التحضير :

 

-يقطع الملفوف الى شرائح رفيعة بالسكين او بماكينة فرم الطعام.

 

-نبشر الجزر الى شرائح رفيعة ثم نخلطها مع الملفوف.

 

-ونضيف سكر.

 

-ثم نضع الخليط فى مصفاة لمدة ساعة مع التقليب بإستمرار حتى يتم التخلص من اكبر قدر من الماء.

 

-ثم نضع الملفوف والجزر في طبق عميق.

 

-نقوم بخلط المايونيز والياغورت الطبيعي والملح والفلفل الاسود والخل معا ونصب هذا الخليط على الملفوف والجزر ويقلب جيداً.

 

-يترك الخليط لمدة نصف ساعة بالثلاجة حتى يتجانس و تقدم في طبق التقديم.

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