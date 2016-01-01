سلطة سهلة ومغذية
المقادير :
-ملفوف (كرنب) حجم صغير.
-جزر متوسط الحجم، او 1 جزرة كبيرة الحجم.
– ملعقة كبيرة مايونيز.
– ملعقة كبيرة سكر .
-1/2 كوب ياغورت طبيعي.
– ملعقة صغيره ملح.
-1/2 ملعقة صغيره فلفل أسود.
-1/2 ملعقة صغيره خل .
طريقة التحضير :
-يقطع الملفوف الى شرائح رفيعة بالسكين او بماكينة فرم الطعام.
-نبشر الجزر الى شرائح رفيعة ثم نخلطها مع الملفوف.
-ونضيف سكر.
-ثم نضع الخليط فى مصفاة لمدة ساعة مع التقليب بإستمرار حتى يتم التخلص من اكبر قدر من الماء.
-ثم نضع الملفوف والجزر في طبق عميق.
-نقوم بخلط المايونيز والياغورت الطبيعي والملح والفلفل الاسود والخل معا ونصب هذا الخليط على الملفوف والجزر ويقلب جيداً.
-يترك الخليط لمدة نصف ساعة بالثلاجة حتى يتجانس و تقدم في طبق التقديم.
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