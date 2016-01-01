سلطة سهلة ومغذية

المقادير :

-ملفوف (كرنب) حجم صغير.

-جزر متوسط الحجم، او 1 جزرة كبيرة الحجم.

– ملعقة كبيرة مايونيز.

– ملعقة كبيرة سكر .

-1/2 كوب ياغورت طبيعي.

– ملعقة صغيره ملح.

-1/2 ملعقة صغيره فلفل أسود.

-1/2 ملعقة صغيره خل .

طريقة التحضير :

-يقطع الملفوف الى شرائح رفيعة بالسكين او بماكينة فرم الطعام.

-نبشر الجزر الى شرائح رفيعة ثم نخلطها مع الملفوف.

-ونضيف سكر.

-ثم نضع الخليط فى مصفاة لمدة ساعة مع التقليب بإستمرار حتى يتم التخلص من اكبر قدر من الماء.

-ثم نضع الملفوف والجزر في طبق عميق.

-نقوم بخلط المايونيز والياغورت الطبيعي والملح والفلفل الاسود والخل معا ونصب هذا الخليط على الملفوف والجزر ويقلب جيداً.

-يترك الخليط لمدة نصف ساعة بالثلاجة حتى يتجانس و تقدم في طبق التقديم.