أسباب تمنعك من إنقاص وزنك

الضغط النفسي:

عندما تتعرضين للقلق، والإجهاد، أو الحزن، ينتج جسمك مواد كيميائية -مثل هرمون الكورتيزول – والذي يجعل الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون،وخصوصاً حول الخصر، والدهون الزائدة حول الخصر تزيد من فرص الإصابة بالمشاكل الصحية الخطيرة، ويشكل الوزن الزائد حول الوركين والفخذين خطراً أقل على الصحة العامة.

Cushing's syndrome متلازمة كوشينغ:

هذه المتلازمة هي اضطراب في عمل الغدد الكظرية التي تقع أعلى الكليتين، حيث تنتج حينها الكثير من الكورتيزول، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الوجه وأعلى الظهر والبطن.

قصور عمل الغدة الدرقية:

إذا كنت تعانين من قصور في عمل الغدة الدرقية، فإن جسمك حينها قد لا ينتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية للمساعدة في حرق الدهون المخزنة، ونتيجة لذلك يقل معدل التمثيل الغذائي، ما يتم عنه تخزين دهون أكثر مما يتم حرقها وخاصةً عند قلة النشاط البدني.

تكيسات المبايض:

يحدث هذا المرض نتيجة لعدم التوازن الهرموني، ويصيب الكثير من السيدات، وتكون أكثر الأعراض شيوعاً هي النزيف، وعدم انتظام الحيض،وظهور حب الشباب، وشعر الوجه الزائد، وتساقط الشعر، وصعوبة حدوث الحمل، وزيادة الوزن التي لا تنتج عن الإفراط في تناول الطعام.

الاكتئاب:

كثير من الناس الذين يعانون من الاكتئاب يميلون إلىتناول الطعام لتخفيف محنتهم العاطفية وسد الفراغ.

التغيرات الهرمونية لدى النساء:

تكتسب بعض النساء الوزن في بعض المراحل في حياتهم عندما يكون هناك تغير في الهرمونات مثل سن البلوغ، وأثناء الحمل، وعند انقطاع الطمث.

التقدم في العمر:

قد يكون الأمر مفاجئ لك لكن الحقيقة يميل بعض الناس إلى اكتساب الوزن مع التقدم في العمر لأسباب غير معروفة.

الكحوليات:

شرب الكحول بكميات زائدة يمكنه إعاقة الجهود التي تبذلينها لإنقاص الوزن، فالكحوليات مثل البيرة والنبيذ عبارة عن كربوهيدرات مكررةتماثل السكر والحلوى والطحين الأبيض، فبالإضافة إلى أنه يضيف السعرات الحرارية،فإنه قد يرفع نسبة السكر والأنسولين في الدم، وذلك يساهم في زيادة الوزن.

الأدوية:

يمكن أن تسبب بعض الأدوية زيادة الوزن، أو تعيق فقدان الوزن الزائد، ومنها:

- الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2.

- مضادات الذهان أو الفصام.

- بعض أدويه ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

- العلاج بالهرمونات.

- حبوب منع الحمل.

- الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون والتي تستخدم في الحالات الصحية المزمنة مثل الربو.

- مضادات الصرع التي تسيطر على نوبات الصرع.

لا يوجد سبب محدد واضح لتفسير زيادة الوزن مع تناول بعض الأدوية، ويمكنك الرجوع للطبيب لحل هذا الأمر عن طريق استعمال بدائل لها نفس الأثر الطبي ولكن لا تعمل على زيادة الوزن أو إعاقة خسارة الزائد منه.

في الغالب يسبب تناول الأدوية نفس الآثار الجانبية "زيادة الوزن" لذا الجنسين "الرجل أو المرأة" الا أن الملاحظ حسب الدراسات والأبحاث أن المرأة تكتسب الوزن بسهولة أكثر من الرجل بشكل عام،وتستغرق وقتاً أطول لخسارة الوزن الزائد، حيث يلاحظ زيادة وزن النساء بصورة أكبر من الرجال الذين يتناولون نفس الدواء.

وفى كل الأحوال وحتى عند وجود سبب يعيق فقدانك للوزن، لاتتخلى عن نمط الحياة الصحي والنظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة مع البحث مع طبيبك عن السبب الحقيقي في عدم خسارتك للوزن وعلاجه.