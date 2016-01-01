زوجك بخيل؟ إليك بعض النصائح

- أولًا تحديد فترة كافية للخطوبة:

تستطيع المرأة التحقق من ان شريك حياتها بخيل أو لا , وفي حالة ثبت البخل سيكون اتمام الزواج كارثة كبيرة ونتائجها وخيمة في المستقبل خصوصًا بعد انجاب أطفال لانهم سيكونون ضحايا لاختيار والدتهم.

ولذلك ينصح الاطباء بضرورة المصارحة قبل الزواج بالحالة المادية لمنع الاختلافات بين الزوجين في المستقبل, فعند الزواج يعيش الطرفين حالة من الرومانسية مما يجعل كل طرف يظهر مزاياه فقط فعندما تظهر العيوب يصطدم الجميع, واهم عيب يظهر على الزوج هو البخل لأن البخيل ماديًا يكون بخيل عاطفيًا ايضًا.

- الفرق بين الحرص والبخل:

قد تكون المسالة نسبية, فهناك زوجات مبذرات بطبعهم مما يجعلهم يشعرون ان حرص زوجهم المادي هو بخل منه, ولكن اذا كانت الزوجة غير مبذرة بطبعها فانها ترى حرص زوجها امرًا عاديًا, فالزوجة عليها ان تكون واقعيه وتفرق بين البخل وبين الحرص المادي.

فبخل الزوج الشديد يظهر في عدم تلبية احتياجات البيت الاساسية كالمأكل والمشرب وغيرها من الامور التي يستحيل العيش بدونها, ولأن الرجل هو المعيل للأسرة والذي من واجبه تلبية رغبات الأسرة من الناحية المادية فلهذا فان صفة البخل لا يتصف بها النساء ولا توجه اليهن.

- لفت نظر الزوج :

ويمكن للزوجة لفت نظر الزوج ليغير من هذه الصفة بان تذكر أحد الأشخاص المعروفين بالكرم وتمدح فيه امام زوجها ويجب ان يكون هذا الشخص يعرفه الزوج ويحترمه بشدة حتى يتاثر بما يسمعه عنه ولكن مع الحذر ان تقارني بينهما.

- صدمته أمام الأخرين:

اذا كنتِ في حاجة الى شراء شئ بعينه ومن الأساسيات فلا تطلبي منه شراء هذا الشئ لاجلكِ , بل اذهبي معه الى مكان بيعه وخذي ماتحتاجين واطلبي منه الحساب, فصدمته امام الاخرين ستجعله يسلم للأمر الواقع ويلبي رغبتكِ في الشراء ولن يستطيع عندها الهروب.

- ايجاد الحيل والتأثيرات:

فالبخل صفة بشعة قد تكون في الزوج والزوجة في هذا الوقت تمر بظروف عصيبة والزوجة الذكيه هي التي تستطيع التاثير على زوجها وانهاء وجود هذه الصفة به فهناك الكثير من الحيل التي تاتي بنتائج ممتازة كما ان نصح الزوج قد يجدي ايضًا فالزوجة عليها الا توقف المحاولات في تخطي هذه الازمة حتى تستمر الحياة بطريقة ناجحة وسعيدة.