ديسير جد مغذي ولذيذ
المقادير4 اشخاص
علبة 1 كيلو من الياغورت
كوب تمر منزوع النوى ومقطع.
4 ملاعق كبيرة عسل.
حفنة من المكسرات(لوز فستق بندق صنوبر)
كوب عصير طبيعي مركز(برتقال أو مانجو أو أناناس).
طريقة التحضير
قسمي الياغورت لأربع حصص في أوعية التقديم العميقة.
أضيفي على الوجه التمر المقطع والمكسرات بالتساوي على الأطباق.
أضيفي ملعقة عسل فوق كل طبق.
أضيفي بالملعقة العصير الطبيعي فوق الوجه بالتساوي بين الأطباق.
يوضع بالبراد نصف ساعة ثم يقدم ويعتبر وجبة خفيفة كاملة.وبالهنا والشفا.
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