وصفة طبيعية تقضي على ترهلات الجفون
مكونات
ملعقة عسل
ملعقة زيت الخروع
ملعقة زنجبيل مبشور
ملعقة زيت جوز الهند
طريقة التحضير
اخلطي المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.
قومي بدهن منطقة الجفون بقطنة طبية مغموسة في الخيط وانتظري لمدة 20 دقيقة مع الحرص على أن لا يتسرب الخليط إلى عينيكِ.
بعد انتهاء المدة قومي بغسل بشرتك للتخلص من بقايا الخليط.
كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا لتحصلي على نتائج أسرع.
شاشة أخبارنا
مغربي يخطف لقب أفضل طباخ في أضخم برنامج مسابقات طبخ عربي "توب شيف" وهذا ما حصل عليه
أخبارنا المغربية: حنان سلامة نجح الطباخ المغربي "شاف عصام" في الظفر بلقب أفضل طباخ عربي بعد فوزه في نهائي أضخم برنامج مسابقات طبخ "توب شيف" والذي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟