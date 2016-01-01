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وصفة طبيعية تقضي على ترهلات الجفون

بواسطة منتديات 11 دقيقة مضت
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وصفة طبيعية تقضي على ترهلات الجفون

 

مكونات

ملعقة عسل

ملعقة زيت الخروع

ملعقة زنجبيل مبشور

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة التحضير

اخلطي المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بدهن منطقة الجفون بقطنة طبية مغموسة في الخيط وانتظري لمدة 20 دقيقة مع الحرص على أن لا يتسرب الخليط إلى عينيكِ.

بعد انتهاء المدة قومي بغسل بشرتك للتخلص من بقايا الخليط.

كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا لتحصلي على نتائج أسرع.

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