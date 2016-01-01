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مربى الجزر والبرتقال: لذيذ وصحي

بواسطة منتديات 12 دقيقة مضت
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مربى الجزر والبرتقال: لذيذ وصحي

 

المقادير

2 كيلو من الجزر .

كيلو واحد من السكر الناعم (حوالي 4 و1/2 كوب).

عصير 4 حبات من  الليمون .

 4 أكواب من عصير البرتقال الطازج.

 2 كوب من الماء .

1 ملعقة كبيرة من البرتقال المبشور.

ملعقة صغيرة من القرنفل و القرفة .

طريقة التحضير

 ابشري الجزر بالمبشرة أو في الكبة قليلا،  ثم أضيفي عليه السكر في وعاء الطهي.

قلبي المقدار بملعقة خشب وغطي الوعاء وضعيه بالبراد ليلة كاملة.

اغلي الجزر قبل إضافة أي إضافات أخرى و أزيلي الريم الذي يتكون أعلى الوعاء لعدم تغيير لون المربى.

أضيفي عصير وبشرالبرتقال للمربى وقلبي حتى الغليان.

أضيفي القرنفل والقرفة وعصير الليمون ، ثم أكملي نضج المربى على نار هادئة وحركي بلطف حتى لاتحترق. وحين يصبح القوام كثيفا أطفيئ النار.

قومي بتعبئة الخليط في وعاء (برطمان) مناسب و معقّم واضغطي بالملعقة جيداً حتى يخرج الهواء من الوعاء.

ضعي على فوهة الوعاء قطعة من كيس النايلون، أو ورق الزبد وأحكمي غلق الوعاء.

توضع بالبراد لحين الاستخدام.

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