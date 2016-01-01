معلومات هامة جدا عن غشاء البكارة

ما هو غشاء البكارة ؟

هي عبارة عن شعيرات دموية،ممثلة طبقة جلدية رقيقة،تغلق فتحة المهبل بشكل جزئي،بها فتحة جد صغيرة تسمح بنزول دم الحيض.يتم افتضاض هذا الغشاء فور أي اتصال جنسي كلي ، من خلاله يدخل القضيب الذكري في مهبل الأنثى،فيكون فقدان للغشاء مصحوب أحياناً بالقليل من الدم.

غير أن هذه العملية قد تكون بعيدة عن أي ممارسة جنسية فأحياناً يكون هذا التمزق إثر نشاطات رياضية عنيفة التي تمس المنطقة الحساسة ، أو بسبب العادة السرية التي تعتمد على إدخال الأجسام الصلبة للمهبل ، أو بعض الاستعمالات كالسدادات القطنية.

أشهر أنواع أغشية البكارة

هناك اختلاف في شكل البكارة من فتاة لأخرى ، وذاك راجع لاختلاف أشكال الأغشية.

- الغشاء الحلقي

وهو دائري الشكل ، ويعتبر النوع السائد عند أغلب الفتيات.

- الغشاء الغربالي

هو عبارة عن مجموعة فتحات متقاربة ، هذا النوع لا يتم افتضاضه بشكل كلي ، إلا بعد الممارسة الجنسية المتكررة ، لأنه لا يسمح إلا بدخول الحجم الصغير: كثقاب العود أو الإبرة وهو الأكثر تعقيداً.

- الغشاء الحاجز

الوسطي او مزدوج الفتحات، هذا الغشاء له فتحتين قد تكون متساويتين او مختلفتين ويتمركز غشاء هذا النوع في الوسط وهو سهل الافتضاض عند الجماع الأولي.

- الغشاء الهلالي

على شكل هلال ، له فتحة أمامية ، وهو أيضاً سهل التمزق.

- الغشاء المسنن أو المتعرج

له شكل طولي ، وبه طيات لا تصل للمهبل ، النوع المريح لجل الإناث.

- الغشاء المطاطي

وهو النوع الكارثي والمخيف عند معظم الفتيات ، مختلف عن باقي الأغشية ، به شقوق تتوسع وتتمدد دون أن تتمزق كليا رغم الجماع ويبقى لهذا النوع حلين ، عملية طبية لمتخصص في هذا المجال أو الانتظار إلى حين الولادة الطبيعية لتمزيقه.

- الغشاء المغلق

يمكن معرفة هذا النوع مباشرة عند بلوغ الفتاة ، الذي لا يسمح لها بنزول دم الحيض مما يتسبب لها بانتفاخ في البطن، نتيجة تجمع دم الدورة في المهبل والرحم ، يتطلب هذا النوع تدخل جراحي طبي فوري لتمزيقه نسبياً وتوجد بين كل 2000 فتاة تقريبا ً فتاة واحدة لها هذا الغشاء٠

سمك غشاء البكارة

يختلف سمك الغشاء البكارة من فتاة لأخرى ، لكن هذا العمق يوجد على بعد 2 و 2,5سنتمترمن فتحة المهبل ، ويتم فضه إثر دخول القضيب الذكري ، أو اصبع أو أي جسم صلب طويل الشكل إلا أن هناك نوع غشائي تمزيقه قد يكون صعباً ويتطلب تدخلاً طبياً لتسهيل العملية

أسباب تمزق غشاء البكارة

- الاتصال الجنسي بين الذكر و الأنثى.

العادة السرية عند استعمال أي جسم صلب على شكل قضيب في الجهاز التناسلي للفتاة.

- وقوع اختصاب قديم.

- حادث متصل بمنطقة الفرج أدى إلى إصابة الغشاء.

ما فائدة هذا الغشاء ؟

طبياً، لم يتوصل العلم لأي فائدة في ما يخص هذا الغشاء ، ماعدا كونه دليل على العفة وشرف المرأة في الدول الاسلامية وبعض الدول الافريقية المحافظة.

هل نزول الدم أمر ضروري لتأكد من العذرية ؟

بالطبع لا فوجود قطرات الدم غير ضروري ، ففي بعض الحالات يكون الناتج سائل فاتح اللون لا يمكن رأيته ، وأحياناً لا شيء . لكن ما يجب التركيز عليه هو شعور الزوج فمن الطبيعي أن يشعر بفضه للغشاء مباشرة والذي يوقفه عن عملية الايلاج مع شعور الزوجة بألم خفيف.

غير أن قطرات الدم ليست دائماً متصلة بالبكارة فقد تكون صادرة عن جرح أو خدش للمنطقة الحساسة.

هل يمكن للعذراء الحمل ؟

نعم يمكن للعذراء أن تحمل أثناء فترة الإباضة من خلال مرور الحيوانات المنوية المفرزة من الذكر إلى مهبل الأنثى مباشرة.

نصائح تثقيفية حول غشاء البكارة

- بعد الانتهاء من الجماع وجوب غسل المنطقة جيداً بالماء والصابون مع التنشيف.

- عند استمرار نزول الدم بعد كل اتصال جنسي ضرورة زيارة الطبيب.

- دراسة تمهيدية أو استشارة طبية للمقبلين على الزواج عن ليلة الدخلة لتفادي الوقوع في الأخطاء أثناء العلاقة الحميمية.

- الابتعاد عن الأفكار المغلوطة المتعلقة بأن ليلة الدخلة من أشقى الليالي.

- الاستعداد النفسي وعدم الخوف.

- الابتعاد عن المواقع الإباحية ، العادة السرية ، العلاقة الغير الشرعية لثأتيرهم النفسي والجنسي على المقبلين عن الزواج.

- دون نسيان دور الأم حول توعية الفتاة عن التغيرات الجسمانية بعد البلوغ ، عن الدورة الشهرية ، غشاء البكارة ، النظافة المستمرة للمنطقة.

- استعمال الملابس الداخلية القطنية فقط لكون الأعضاء التناسلية هي الأعضاء الأكثر تعرضاً للجراثيم والبكثيريا.