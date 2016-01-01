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تعرفي على أعراض الحمل التي تظهر قبل انقطاع الدورة

بواسطة منتديات 30 دقيقة مضت
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تعرفي على أعراض الحمل التي تظهر قبل انقطاع الدورة

 

1 -ألم في الثدي

 

من اهم اعراض الحمل ان تشعر الحامل بألم في ثديها مع حدوث انتفاخ وتورم للثدي، كما تصبح هذه المنطقة اكثر حساسية مما سبق وخصوصًا منطقة الحلمة وهذا هو اكبر دليل على وجود الحمل واذا كانت هذه المرة الاولى للحمل فستجدين خطوط ذات لون ازرق قد ظهرت على هذه المنطقة.

 

2- الشعور بالإرهاق دون سبب

 

والسبب في هذه الاعراض هو تغير في نسب الهرمونات الخاصة بالمرأة وأغلبية الحوامل يشعرن بالارهاق وتعتبر هذه هي اول الدلائل على وجود الحمل.

 

3- آلام أسفل الظهر والبطن

 

كما انه من اعراض الحمل التي قد تشعر بها السيدة الحامل هي وجود الم عند الجلوس او القيام في اسفل الظهر وقد تشعر ايضا بالالم في البطن من الاسفل، وكثيرا ما تتشابه هذه الالام مع الالام التي تحدث قبل ان تأتي الدورة الشهرية في موعدها.

 

4- ثقل الجسم والحركة والرغبة في النوم

 

ما يتعب السيدة الحامل في اول ايام الحمل أيضًا هو ثقل جسمها والشعور الدائم بالارهاق والرغبة الدائمة في النوم, العرق بكمية كبيرة وخصوصا من الجبهة, لان الحمل يتسبب في تنشيط الغدد المتسببة في حدوث العرق.

 

5- النزيف

 

ومن الاعراض المهمة للحمل والتي تظهر قبل موعد الدورة هو حدوث نزيف او نزول القليل من الدم ويحدث هذا بسبب غرس البويضة التي تم تخصيبها في جدار الرحم الملئ بالدماء, وتكون في اغلب الاحيان نقاط من الدم ويكون لونه خفيف اي احمر وردي، وربما يستمر هذا التنقيط لعدة ايام تسبق الدورة.

 

 وفي بعض الاحيان يستمر الامر ليوم او ساعات قليلة فأعراض الحمل مختلفة من سيدة لأخرى, ولكن انتبهي سيدتي فاذا كان هذا النزيف يصاحبه آلام شديدة فعليكي التوجه الى الطبيب فورًا لانه قد يكون حمل خارج الرحم مما يكون فيه خطر على حياتك مع العلم ان النزيف الطبيعي الذي يحدث تترواح مدته من اسبوع الى 12  يومًا فقط.

 

6- تغير الشهية 

 

ومن الاعراض الشائعة ايضا للحمل تناول الطعام بطريقة مبالغ فيها فهذا يكون شعور غير معتاد عليه فتشعر الحامل ان رغبتها في الطعام ازدادت بشكل كبير وانها تعلقت بانواع معينة من الطعام وتحب ان تتناول منه كميات كبيرة، كما انها قد تبتعد ايضا عن تناول بعض انواع الطعام التي كانت تحبها وتتغير شهيتها الى الطعام وهذه العلامة تعتبر تاكيدًا لوجود الحمل خصوصًا في حالة تحقق جميع العلامات السابقة.

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