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مشروب الشوكولاطة بالكريمة والقرفة

بواسطة منتديات 4 دقيقة مضت
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مشروب الشوكولاطة بالكريمة والقرفة

 

المقادير4 - 5  اشخاص

4 كوب حليب كامل الدسم.

رشة قرفة ناعمة.

3 ملعقة كبيرة كاكاو .

3  معلقة كبيرة سكر سنترفيش.

1/2 كوب شوكولاتة بودرة داكنة.

4 ملاعق صغيرة كريمة خفق (للوجه).

طريقة التحضير

يتم تسخين 2 كوب حليب مع رشة قرفة وذوبي فيه الشوكولاتة البودرة والسكر السنترفيش.

قلبي على نار هادئة ثم أضيفي باقي الحليب حتى يتم تسخين المقدار بأكمله.

وزعي  المقدار ساخنا على فناجين التقديم . وزيني برشة قرفة ورشة شوكولاتة ناعمة مبشورة.

يوضع على وجه كل كوب ملعقة كريمة خفق. 

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