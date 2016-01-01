مشروب الشوكولاطة بالكريمة والقرفة
المقادير4 - 5 اشخاص
4 كوب حليب كامل الدسم.
رشة قرفة ناعمة.
3 ملعقة كبيرة كاكاو .
3 معلقة كبيرة سكر سنترفيش.
1/2 كوب شوكولاتة بودرة داكنة.
4 ملاعق صغيرة كريمة خفق (للوجه).
طريقة التحضير
يتم تسخين 2 كوب حليب مع رشة قرفة وذوبي فيه الشوكولاتة البودرة والسكر السنترفيش.
قلبي على نار هادئة ثم أضيفي باقي الحليب حتى يتم تسخين المقدار بأكمله.
وزعي المقدار ساخنا على فناجين التقديم . وزيني برشة قرفة ورشة شوكولاتة ناعمة مبشورة.
يوضع على وجه كل كوب ملعقة كريمة خفق.
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