مشروب الشوكولاطة بالكريمة والقرفة

أظهر مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عملية ضرب فتاة وتعذيبها وتجريدها من ملابسها تمهيدًا لاغتصابها من قبل عشيقها، بينما كانت فتاةٌ ... تفاصيل أكثر