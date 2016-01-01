هذه أضرار الريجيم العشوائي

التعب والإرهاق

قد يهدد اتباع برنامج غذائي لخسارة الوزن يتضمن تناول كميات قليلة من الطعام تحمل سعرات حراية أقل من التي يحتاجها الجسم بالشعور بالتعب والإرهاق نتيجة احتياج الجسم لسعرات حراية أكبر ليتمكن من القيام بمهامه الوظيفية ومساعدتك على القيام بالأنشطة الحركية المختلفة، لذلك ينصح بضرورة اتباع نظام غذائي مناسب لضمان تجنب الشعور بالتعب والإرهاق خلال اليوم.

ممارسة الرياضة

قد يهدد اتباع نظام غذائي عشوائي برنامجك الصحي لضمان التخلص من الوزن الزائد، حيث إن تناول كميات قليلة وغير مناسبة من الطعام تهدد بالشعور بالضعف وعدم القدرة على التدريب بشكل مناسب لخسارة الوزن، لذلك احرصي على اتباع ممارسة نظام غذائي صحي للاستمتاع بصحة أفضل وممارسة يومية للتمارين الرياضية.

الشعور بالجوع

قد تتضمن بعض البرامج الغذائية الغير صحية نصائح بتجنب تناول أنواع معينة من الوجبات وكميات أكبر من الطعام مما يضر بالبرنامج الغذائي، حيث إن الشعور بالجوع لفترات طويلة من اليوم يهدد بالخروج عن ذلك البرنامج وتناول كميات كبيرة من الطعام ليعود الوزن كما كان أو أكثر، لذلك احرصي على تجنب القيام باتباع تلك البرامج المجهولة.

المياه

لا تركز البرامج العشوائية على أهمية تناول كميات كبيرة من المياه بشكل يومي لخسارة الوزن وتنظيف الجسم من السموم التي تحتويه والتي تعتبر الدهون منها، لذلك قومي بالاهتمام بتناول كمية كبيرة من المياه يوميًا على الرغم من عدم الشعور بالعطش وذلك للتعزيز من الشعور بالشبع الذي تمنحه المياه وللتخلص من الدهون بشكل أسرع.

السرعة

لا تضمن البرامج الصحية خسارة سريعة للوزن وهذا بالطبع ما لا ترغبيه لكن عليكِ معرفة أن اتباع البرامج التي تعتمد على الخسارة السريعة للوزن لا تضمن صحة أفضل للجسم على عكس الأنظمة البطيئة، كما أن الأنظمة البطيئة تساعد في الحماية من الشعور بالملل على عكس السريعة التي تتسبب في الشعور بالملل واستعادة الوزن الزائد من جديد، لذلك اتبعي نظام صحي مع طبيب مختص ليضمن لك الخسارة الأفضل للوزن.

الأدوية

عليكِ بتجنب تناول الأدوية التي تتسبب في خسارة الوزن دون ممارسة التمارين الرياضية والتي تتحكم في الشهية، وذلك لتأثيرها السلبي والخطير على المخ، فالعديد من الدراسات العلمية حذرت من تلك الأدوية واعتبرتها خطرًا يهدد بالإصابة بالأمراض النفسية والاكتئاب.