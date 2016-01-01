فوائد مذهلة للتفاح الأخضر، تعرفي عليها

الألياف:

يمتاز التفاح الأخضر بنسبة عالية من الألياف مما يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم حركة الأمعاء ما يؤدى إلىتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

المعادن:

يحتوي التفاح الأخضر على عدد من المعادن مثل الحديد والزنك والنحاس والمنغنيز والبوتاسيوم وغيرها والتي تعتبر من المعادن الضئيلة الوجود والهامة لصحة الإنسان، كما يحتوي على الحديد والذي يساعد في رفع مستويات الأكسجين في الدم ويساعد في زيادة معدل الأيض أيضاً.

الدهون:

التفاح الأخضر من بين أهم الفواكه التي تحتوي على نسبه ضئيلة من الدهون لا تكاد تذكر، ولذلك ينصح بتناوله لمن يقومون بإتباع حمية لإنقاص الوزن، كما أنه يساعد في الحفاظ على تدفق الدم السليم إلى القلب ويقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

الوقاية من سرطان الجلد:

يحتوي التفاح الأخضر على فيتامين C ويعمل كمضاد أكسدة لحماية خلايا الجلد وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

مضادات الأكسدة:

يعرف التفاح الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد في إعادة بناء وتجديد الخلايا مما يساعد في الحفاظ على بشرة صحية ومتألقة،وأيضاً يعمل على حماية الكبد وكفاءة القيام بوظائفه.

مرض الزهايمر:

تناول تفاحة كل يوم يمنع فرص الاضطرابات العصبية في الشيخوخة مثل مرض الزهايمر وعدم التركيز.

غنى بفيتامين A وB وC:

يمكن تصنيف التفاح الأخضر من بين أهم الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (A-B-C) التي تقوم بحماية الجلد من الشيخوخة وتسهر على نضارته.

طارد طبيعي للسموم:

المحتوى العالي من الألياف في التفاح الأخضر يحافظ على خلو الكبد والكلى والجهاز الهضمي من السموم والمواد الضارة، كما أن وجود الألياف يقي أيضاً من الإمساك، ويعمل على خفض مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

عظام قوية صحية:

عصير التفاح الأخضر غني بالكالسيوم، وهو أمر ضروري لتعزيز العظام والأسنان والحفاظ على صحتهم، كما أنه مفيد للنساء لا سيما في سن اليأس،وينبغي أن تحافظ السيدات على تناول التفاح للوقاية من هشاشة العظام.

تخثر الدم:

التفاح الأخضر هو مصدر لفيتامين K وهو من أهم العناصر الت يتساعد على تخثر وتجلط الدم، لذلك فإن الأشخاص الذين يتناولون التفاح بانتظام يتمتعون بمعدل تعافى أفضل للجروح والإصابات.

التفاح الأخضر وصحة الشعر:

يستخدم التفاح الأخضر لعلاج قشرة الشعر عن طريق تحضير عجينه من قشر وأوراق التفاح الأخضر ووضعها على فروة الشعر، أو استخدام عصير التفاح في تدليك فروة الرأس.

التفاح الأخضر عموماً يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي لا تعمل فقط على حل مشاكل الشعر ومنع تساقطه، ولكن تعمل على تعزيز نموه وإعطاءه المظهر الصحي واللامع أيضاً.