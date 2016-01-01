كيفية ضبط الغيرة الزائدة

التمهل والتحدث مع الزوج أولاً قبل الغيرة

يجب أن تتمهلى قليلاً وتفكرى فى الأمر قبل أن تتسرعى بالشعور بالغيرة، لذا فيجب ألا تهاجمى بعنف على زوجكِ بل تحدثى أولاً معه فى الموضوع بشكل غير مباشر وفكرى، ثم يمكنكِ لفت نظره إلى الموقف الذى بدر منه وجعلكِ تشعرين بالغيرة الزائدة حتى يراعى ذلك فيما بعد.

إستمعى إلى مبرراته

يجب ألا تهاجمى الزوج دون إنتظار المناقشة، فربما تكونين قد أخطأتِ فى الحكم عليه، أو إنه لم يقصد ما قد فعله، لذلك إفسحى المجال أمام زوجكِ ليشرح لكِ مبرراته أولاً ثم احكمى عليه، حتى تكونين قد أعطيتِ له مساحة الدفاع عن النفس وشرح الموقف بكل حرية، وحتى لا تزيدى الخطأ بخطأ أكبر ربما يؤدى الى مشكلة فيما بعد.

الهدوء

عليكِ التحدث مع زوجكِ بكل هدوء حول الموقف، فربما طريقة التحدث نفسها إذا تمت بإسلوب عنيف قد تؤدى إلى مشاكل متفاقمة، لذا كى تتم المناقشة بشكل صحيح ويتم حل المشكلة فعليكما التحدث بكل هدوء وإحترام آراء بعضكما البعض لعدم تطور الموقف الى مشكلة أخرى، ولكى تدربى النفس على الهدوء أثناء المناقشة عموماً مع أى شخص عليكِ بممارسة تمارين اليوجا والتأمل للتخلص من الشحنات السلبية وإستبدالها بالإيجابية.

إبتعدى عن مشاعر الغيرة فى الوقت المناسب

حاولى الإبتعاد عن الساحة عند شعوركِ بالغيرة الزائدة عن الحد نتيجة وجود زوجكِ وسط العديد من النساء فى العمل أو غيرها، فإذا شعرتِ ان الوضح سوف يتطور إشغلى نفسك بالعمل أنتِ أيضاً لو كان أمر تواجده مع النساء طبيعياً بحكم العمل أو غيرها، أو أخرجى للتنزه مع أطفالكِ، أو مشاهدة فيلم شيق أو ممارسة التمارين أو الذهاب لشراء إحتياجاتكِ مع الصديقات.

السماح للزوج بالخروج إلى المجتمع

الحب شعور لطيف وجميل يشعر به الطرف الآخر ولكن إذا زاد عن الحد وأصبح حب إمتلاك لن يسعد به الطرف الآخر دون شك، لهذا لا تحولى حبك لزوجكِ الى حب إمتلاك، أى لا تجبرى الزوج على أن يظل طوال الوقت بين العمل والمنزل، بل إجعليه شخصاً إجتماعياً. إشتركوا فى أحد الأندية أو فى أحد الأنشطة الرياضية، فطالما كان الزوج أمام عينيكِ سيشعركِ ذلك بالراحة وسوف تستطيعين التحكم فى مشاعر غيرتك الزائدة.

إسعدى بحياتكِ الخاصة

كما جعلتِ الفرصة لزوجكِ بالخروج إلى المجتمع فعليكِ أنت أيضاً الخروج الى المجتمع وممارسة حياتكِ الخاصة بعيداً عن الزوج، فلا تجعلى الزوج محور حياتكِ بأكملها بل إجعلى لنفسك المساحة بالخروج والعمل دون الزوج، فذلك سوف يخفف كثيراً من تفكيرك فى الزوج، ولن يجعلك ضحية للغيرة الزائدة.

الثقة بالنفس

ثقى فى نفسك، وإعلمى أن هذا الرجل هو من إختارك بنفسه دون تحكم أحد فى قراره، لذا فهو يحبك من كل قلبه ومهما كانت دنياه مليئة بالمشاغل التى تبعده عنكِ، فسوف يرجع فى النهاية لكِ ولمملكتكِ الدافئة المليئة بكل الحب والسعادة.