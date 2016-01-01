أفضل طريقة لتحديد بداية حملك بشكل مضبوط

هناك طريقتان أساسيتان يُعتَمَد عليهما لتحديد مدة الحمل عند النساء، وهما الحساب الذي يعتمد على مدة الحمل الحقيقي والحساب الذي يرتكز على تحديد مدة انقطاع الطمث.

وتقوم الطريقة الأولى بتحديد أسبوع الحمل انطلاقاً من اليوم الذي وقع فيه إخصاب البويضة، وبذلك فإنها تعطي أسبوع الحمل الحقيقي الذي تتواجد فيه المرأة الحامل. في حين تحتسب الطريقة الثانية عدد الأيام التي مرت على آخر عادة شهرية حدثت عند المرأة وهو ما يعني المدة التي انقضت منذ انحباس الطمث.

ويؤدي اختلاف هاتين الطريقتين إلى اختلاف النتيجتين المتحصل عليهما، حيث يلاحظ أنهما يتفاوتان بأسبوعين اثنين في معظم الحالات. وهكذا، تمتد مدة الحمل العادية التي تستغرق تسعة أشهر حوالي 39 أسبوعا من الحمل الحقيقي أي اعتماداً على حدوث الإخصاب ، وهي المدة التي تعادل حوالي 41 أسبوعاً من انقطاع الطمث.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء يعتمدون على مدة انقطاع الطمث.

كيف يمكنك حساب وتحديد بداية الحمل؟

لتحديد أسبوع الحمل بوجه دقيق، يتعين عليك حساب المدة المنقضية انطلاقاً من اليوم الافتراضي لحدوث الإخصاب، وهو ما يجعلك محتاجة إلى تحديد هذا اليوم.

فإذا كانت لديك دورة شهرية منتظمة تدوم 28 يوما، فإن الإباضة تحدث في اليوم الرابع عشر انطلاقاً من اليوم الذي تبدأ فيه العادة الشهرية، وعلماً أن فترة الخصوبة تدوم بين اليوم العاشر والخامس عشر من الدورة الشهرية، فيمكنك تحديد يوم الإخصاب إذا أضفت تاريخ اللقاء الجنسي الذي تم خلال فترة الخصوبة.

وفي الواقع، يصعب على النساء تحديد يوم الخصوبة بشكل دقيق، لأنهن يجهلن في غالب الأحيان تاريخ الإباضة. وهذا ما يدفع بالأطباء إلى الاعتماد على طريقة الحساب التي تعد الأسابيع منذ انقطاع الطمث أي منذ أول يوم لآخر عادة شهرية تحصل للمرأة. لأن المرأة يسهل عليها تذكر تاريخ آخر عادة شهرية، بينما يصعب عليها كثيراً تحديد تاريخ الإباضة بنفس الدقة.

التأريخ عن طريق الموجات فوق الصوتية:

إذا تعسر عليك تحديد أسبوع الحمل بالطرق التي أسلفنا ذكرها فيما سبق، فيمكنك اللجوء إلى تقنية الموجات فوق الصوتية لتحديده بدقة وسهولة متناهيتين. وتعطي هذه التقنية نتائج مضبوطة لعمر الجنين إذا تم اللجوء لهذه التقنية ما بين الأسبوع الحادي عشر والثالث عشر بعد انقطاع الطمث.

وتعتمد هذه الطريقة على مستوى تطور ونمو أعضاء الجنين لتعطي عمراً تقريبياً للجنين وهو ما يجعلك تعلمين بدقة بالغة في أي أسبوع حمل أنت.