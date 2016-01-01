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طرق فعالة للاعتناء بقدميك خلال برودة الشتاء

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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طرق فعالة للاعتناء بقدميك خلال برودة الشتاء

 

1. الماء الدافئ

 

- قومي بنقع رجليك في ماء دافئ ممتزج بها نعناع و نصف ليمونة و ملح و هذا من شأنه أن يقوم بتنعيم جلد قدميك و الأظافر بهما و يعوض جلدك عن الدهون التي فقدها و يمنح قدميك ملمسا ناعما.

2. تجفيف القدمين

 

- جففي قدميك جيدا بعد أن تغسليهما ثم ضعي عليهما مرطب خاص بالأقدام و ليس الغسول المستخدم لباقي أجزاء الجسم.

 

3. واقي الشمس 

 

- استخدمي واقي الشمس على قدميك بالكامل و من كافة الجهات لأن القدمين تتعرضان لحروق الشمس أيضا نتيجة ارتداء الأحذية المفتوحة أو المشي حافية.

4. الجلد المحيط بالأظافر

 

- اهتمي بالجلد الذي يحيط بأظافر قدميك فهو يحميها من الجراثيم و لذلك لا تقطعيه أو تدفعيه للخلف حتى تقللي نسب حدوث العدوى و ابتعدي تماما عن قطع الزوائد الجلدية و نعميها بمرطب مناسب بدلا من ذلك و إذا وجدت أن الجلد المحيط بأظافرك ملتهبا أو أحمر اللون فاستشيري الطبيب على الفور.

5. تقشير القدمين

 

- قومي بتقشير قدميك مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر طبيعي أو كيميائي حتى تزيلي خلايا الجلد الميتة من عليهما و تمنعي خشونة الجلد و دكونته خاصة عند الأصابع.

 

6. ترطيب القدمين

 

- استخدمي المرطبات التي تتناسب مع طبيعة الجلد فلو كان الجلد جافا بشدة استخدمي المرطبات المستخلصة من الأعشاب كي تمنحيهما ملمسا ناعما و أفضل الأنواع المستخلصة من البذو النباتية مثل بذور المشمش.

7. لا ترتدي الجوارب على قدم مبتلة

 

- ابتعدي عن ارتداء الجوارب و الأحذية في حالة ابتلال قدميك لأن هذا يزيد من فرص تكون الباكتيريا و الإصابة بالرائحة الكريهة.

 

8. ارتداء الأحذية ذات الكعب

 

- إذا رغبت في ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية فضعي حشوة من القطن أو أي مادة طرية عن الكعبين حتى تقللي من الضغط على قدميك.

9. أظافر القدمين

 

- اجعلي أظافر قدميك صغيرة نسبيا و مستقيمة و حوافها مستديرة و يمكنك أن تقومي بذلك عن طريق استخدام المقص و القلامة و المبرد ثم ضعي عليها مرطب كي تمنحيها ملمسا ناعما و تمنعي تعرضها للتقصف.

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