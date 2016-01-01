طرق فعالة للاعتناء بقدميك خلال برودة الشتاء
1. الماء الدافئ
- قومي بنقع رجليك في ماء دافئ ممتزج بها نعناع و نصف ليمونة و ملح و هذا من شأنه أن يقوم بتنعيم جلد قدميك و الأظافر بهما و يعوض جلدك عن الدهون التي فقدها و يمنح قدميك ملمسا ناعما.
2. تجفيف القدمين
- جففي قدميك جيدا بعد أن تغسليهما ثم ضعي عليهما مرطب خاص بالأقدام و ليس الغسول المستخدم لباقي أجزاء الجسم.
3. واقي الشمس
- استخدمي واقي الشمس على قدميك بالكامل و من كافة الجهات لأن القدمين تتعرضان لحروق الشمس أيضا نتيجة ارتداء الأحذية المفتوحة أو المشي حافية.
4. الجلد المحيط بالأظافر
- اهتمي بالجلد الذي يحيط بأظافر قدميك فهو يحميها من الجراثيم و لذلك لا تقطعيه أو تدفعيه للخلف حتى تقللي نسب حدوث العدوى و ابتعدي تماما عن قطع الزوائد الجلدية و نعميها بمرطب مناسب بدلا من ذلك و إذا وجدت أن الجلد المحيط بأظافرك ملتهبا أو أحمر اللون فاستشيري الطبيب على الفور.
5. تقشير القدمين
- قومي بتقشير قدميك مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر طبيعي أو كيميائي حتى تزيلي خلايا الجلد الميتة من عليهما و تمنعي خشونة الجلد و دكونته خاصة عند الأصابع.
6. ترطيب القدمين
- استخدمي المرطبات التي تتناسب مع طبيعة الجلد فلو كان الجلد جافا بشدة استخدمي المرطبات المستخلصة من الأعشاب كي تمنحيهما ملمسا ناعما و أفضل الأنواع المستخلصة من البذو النباتية مثل بذور المشمش.
7. لا ترتدي الجوارب على قدم مبتلة
- ابتعدي عن ارتداء الجوارب و الأحذية في حالة ابتلال قدميك لأن هذا يزيد من فرص تكون الباكتيريا و الإصابة بالرائحة الكريهة.
8. ارتداء الأحذية ذات الكعب
- إذا رغبت في ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية فضعي حشوة من القطن أو أي مادة طرية عن الكعبين حتى تقللي من الضغط على قدميك.
9. أظافر القدمين
- اجعلي أظافر قدميك صغيرة نسبيا و مستقيمة و حوافها مستديرة و يمكنك أن تقومي بذلك عن طريق استخدام المقص و القلامة و المبرد ثم ضعي عليها مرطب كي تمنحيها ملمسا ناعما و تمنعي تعرضها للتقصف.
شاشة أخبارنا
جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات
اخبارنا المغربية : اهتزت منطقة الرميلات بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة. و حسب معطيات ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو.. كاميرا المراقبة تفضح جريمة مقتل ضابط شرطة على يد زميله
- وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة
- قناة جزائرية تتساءل " كان يمكن للجزائر بأموال النفط والغاز ان تكون مثل الامارات لكن ... ؟"
- هكذا تسببت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في شقاق بين الجزائر و البوليساريو
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟