نصائح هامة للحصول على علاقة زوجية ممتازة بعد الولادة

عندما تكون الولادة طبيعية:

عليكِ ان تمتنعي تماماً عن العلاقة الحميمية فترة ستة اسابيع ما بعد الولادة, وعليكِ التأكد اولاً من تعافيكي من الغرز او من ان النفاس قد توقف ,و استمعي لإحتياجاتكِ الجسدية , وما يقضي من وقت لاسترداد عافيتكِ , ومن الصحي إرتداء زوجكِ للواقي الذكري, وان تستخدمى زيت الترطيب الشخصي.

عندما تكون الولادة قيصرية:

فإذا كنتِ من النساء اللاتي تعرضن لهذا الإجراء ربما يكن لا يزال لديكِ القليل من عدم الراحة عند محاولة إعتماد العلاقة الحميمية, ولحل هذه المشكلة فهناك بعض الطرق للتخفيف من عدم راحتك وآلامك كزيت مرطب للمهبل.

عدم القابلية:

قد لا يحدث دورة شهرية لمدة من 4 أسابيع الي 12 اسبوعاً بعد الولادة, وهذا يكون نتيجة تأثير هرموناتك التى مازالت مضطربة, والتى قد تستغرق فترة أطول من ذلك أيضاً, والتى تؤثر أيضاً على نفسيك فتكوني غير مقبلة نفسياً على العلاقة الحميمية , لهذا تحدثي مع زوجكِ حول مشاعركِ بكل صراحة وأطلبى منه المساعدة والصبر.

إستئناف ممارسة العلاقة الحميمية:

قد يكون غير مريح في بداية الامر لكِ ولزوجكِ , فهنا تراودكِ بعض المخاوف والقلق حول ما اذا كنتِ قد شفيتى تماماً أم لا, لذا عليكِ معرفة بعض الأشياء عن العلاقة الحميمية بعد الولادة :

- ستكونين في عملية حذرة وبحرص شديد خلال الشهور القليلة الاولي بعد مرحلة الولادة , فاعضائكِ سوف تعود لحالتها الطبيعية قبل الحمل مع الوقت , وعليكِ بممارسة تمرينات (كيجل) التى من الممكن ان تساعد علي تقوية عضلات قاع الحوض .

- تغير حالة الثديين العضوية, فقد يحدث لهما تسرب بشكل مزعج فجأة أثناء العلاقة الحميمية.