خبز بالكراميل على الطريقة الفرنسية
المقادير4 اشخاص
3 حبات بيض كبير الحجم.
1/2 كوب حليب
1ملعقة صغيرة من الفانيليا
1/4ملعقة صغيرة ملح
8 قطع شرائح من التوست أوالخبز الفرنسي.
مقادير الكراميل:
1كوب سكر بني
6 ملعقة كبيرة زبد أو سمن.
1/3كوب كريم خفق أو قشدة.
1 ملعقة كبيرة شراب الذرة.
طريقة التحضير
جهزي الكراميل:
ضعي السمن والسكر في وعاء على نار هادئة حتى يذوب السكر ويتحول للون الذهبي.
أضيفي الكريمة وقلبي ثم شراب الذرة(القيقب) واستمري بالتحريك حتى يتكون خليط ناعم كثيف وقبل أن يغلي الخليط أبعديه عن النار واتركيه جانبا.
إدهني صاج فرن بالسمن دهنا جيدا.
إخلطي البيض والحليب والفانيليا وذرة الملح في وعاء عميق، ثم اغمسي شرائح التوست في البيض .
رصي شرائح التوست في صاج الفرن، ثم احفظيها بالبراد 3 ساعات حتى يتشرب التوست تماما من البيض بالحليب.
إخبزي في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15- 20 دقيقة حتى يحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.
يترك التوست ليبرد قليلا ثم وزعي على السطح الكراميل وقدميه دافئا.
شاشة أخبارنا
جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات
اخبارنا المغربية : اهتزت منطقة الرميلات بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة. و حسب معطيات ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو.. كاميرا المراقبة تفضح جريمة مقتل ضابط شرطة على يد زميله
- وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة
- قناة جزائرية تتساءل " كان يمكن للجزائر بأموال النفط والغاز ان تكون مثل الامارات لكن ... ؟"
- هكذا تسببت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في شقاق بين الجزائر و البوليساريو
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟