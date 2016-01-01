شراب الحليب والفول السوداني
المقادير4 اشخاص
4 كوب حليب كامل الدسم.
3 معلقة صغيرة زبدة (فول سوداني)
3 ملعقة صغيرة عسل
1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.
لتزيين الوجه:
1/2 كوب فول سوداني محمص ومجروش.
1 رشة قرفة مطحونة.
طريقة التحضير
يتم تسخين الحليب جيدا حتى يبدأ في الفوران.
أضيفي زبدة الفول السوداني والعسل والفانيليا وقلبي .
صبي المقدار في أكواب التقديم وزيني الوجه بالقرفة وحبوب الفول السوداني المجروش وقدميه ساخنا
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