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شراب الحليب والفول السوداني

بواسطة منتديات 2 ساعات 38 دقيقة مضت
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شراب الحليب والفول السوداني

 

المقادير4 اشخاص

4  كوب حليب كامل الدسم.

3  معلقة صغيرة زبدة (فول سوداني)

3 ملعقة صغيرة عسل

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.

لتزيين الوجه:

1/2 كوب فول سوداني محمص ومجروش.

1 رشة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير

يتم تسخين الحليب جيدا حتى يبدأ في الفوران.

أضيفي زبدة الفول السوداني والعسل والفانيليا وقلبي .

صبي المقدار في أكواب التقديم وزيني الوجه بالقرفة وحبوب الفول السوداني المجروش وقدميه ساخنا

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