تخلصي من تشققات الكعبين بهذه الوصفة!
3 ملاعق من الغليسرين
3 ملاعق من عصير الليمون
القليل من ماء الورد
طريقة التحضير
قومي بمزج الغليسرين مع كمية مماثلة من عصير الليمون و ماء الورد
قومي بدهن القدمين بالمزيج واتركيه لمدة ثلث ساعة.
قومي بغسل القدمين بالماء والغسول المناسب.
قومي بدهن القدمين بالكريم المرطب واتجهي للنوم. كرري الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
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