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تخلصي من تشققات الكعبين بهذه الوصفة!

بواسطة منتديات 48 دقيقة مضت
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تخلصي من تشققات الكعبين بهذه الوصفة!

 

3 ملاعق من الغليسرين

3 ملاعق من عصير الليمون

القليل من ماء الورد

طريقة التحضير

قومي بمزج الغليسرين مع كمية مماثلة من عصير الليمون و ماء الورد

قومي بدهن القدمين بالمزيج واتركيه لمدة ثلث ساعة.

قومي بغسل القدمين بالماء والغسول المناسب.

قومي بدهن القدمين بالكريم المرطب واتجهي للنوم. كرري الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

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