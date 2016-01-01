تخلصي من تشققات الكعبين بهذه الوصفة!

3 ملاعق من الغليسرين

3 ملاعق من عصير الليمون

القليل من ماء الورد

طريقة التحضير

قومي بمزج الغليسرين مع كمية مماثلة من عصير الليمون و ماء الورد

قومي بدهن القدمين بالمزيج واتركيه لمدة ثلث ساعة.

قومي بغسل القدمين بالماء والغسول المناسب.

قومي بدهن القدمين بالكريم المرطب واتجهي للنوم. كرري الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.