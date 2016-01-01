علامات أكيدة للحمل...تعرفي عليها

1- إنقطاع الطمت

من أشهر الأعراض التي تحدث للمرأة الحامل ببداية حملها هو إنقطاع الطمث لأكثر من 5 أيام وبعدها يتم نزول دم بني على شكل نقاط ناتجة عن انغراس البويضة المخصبة داخل الرحم. غياب الطمث أو ما يسمى بالدورة الشهرية هو علامة مؤكدة للمرأة على أنها بدأت في عمر الإخصاب و ذلك حال ان كانت دورتها منظمة في موعدها الشهري. كما تجد المرأة نفسها في حالة توتر شديد و مزاجها متقلب مع الشعور بعدم الرغبة في شيء على الاطلاق. تجد نفسها دائمة التعصب بسبب إرتفاع هرمون الإستروجين في الدم. عليكِ حينها ان تستخدمي اختبار الحمل المنزلي في بداية يومكِ عند الإستيقاظ لتتأكدي من حملكِ.

2- تضخم حجم الثدى

تجد المرأة نفسها ذات ثدى متضخم و منتفخ أثناء الإستحمام أو النوم و تلاحظ ذلك أكثر عند قيامها بإرتداء الملابس. تقلق و تتوتر وتسأل نفسها ما الذي حدث يجعلني بهذا الشكل؟ فهذا العرض يعد من أهم الأعراض والعلامات التي تشير إلى أنها بدت في فترة حملها. جسمها قد بدأ في تجميع اللبن لتهيأته للرضاعة الطبيعية. كما تشعر المرأة بأن حلمات الثدي قد بدأت تظهر بلون داكن مائل إلى البني. بالإضافة إلى إلتهاب شديد في الحلمات فهذا أيضاً أمر طبيعي يمكن تخفيفه بدهن كريم يحتوى على فيتامين أ . لا داعي للقلق فالثدي من أكثر المناطق الحساسة في جسم المرأة ويصبح أكثر حساسية خلال فترة الحمل.

3- الشعور بتقلصات شديدة

تشعر المرأة الحامل بتقلصات شديدة تشبه التقلصات التي تحدث قبل مجيء الدورة الشهرية مما يجعلها تظن أن دورتها على مشارفها. كما تجد المهبل يخرج منه إفرازات بيضاء و بنية اللون و ذلك يحدث نتيجة غلظة جدار المهبل. النمو الزائد لخلايا المهبل المبطنة تساهم في حدوث مثل هذه الإفرازات. هذا بالإضافة إلى التعرض للإنتفاخ و الإمساك في البداية. نظراً لأن الحمل يساهم إلى حد كبير فى بطأ عملية الهضم. عند حدوث هذا العرض قومي بعمل إختبار حمل في المنزل او تحاليل الدم لتتأكدي من الخبر السعيد بنفسك. ثم عليكِ بزيارة الطبيب المختص لمباشرة فترة حملكِ.

4- قلة النشاط والحركة

إذا شعرتِ بأنكِ قليلة النشاط و الحركة و مرهقة و غير قادرة على ممارسة أي نشاط دون أي سبب ظاهر لكِ، أو عند عدم قيامكِ بأي مجهود كبير يستدعى ذلك، قومى بعمل إختبار الحمل المنزلي. هذه علامة من علامات الحمل نتيجة تغييرات هرمونية فأي تغير هرموني بالإرتفاع أو الإنخفاض يساهم في تغيير المرأة بشكل كبير لأنها تكون حساسة جدًا في هذه الفترة. بسبب هرمون الإستروجين المرتفع فهذا الأمر يجعلها تشعر بالتعب والرغبة الشديدة في النوم في غير الأوقات الطبيعية لها. هذا بالإضافة إلى زيادة الشعور بالصداع الشديد و دوخة نتيجة إنخفاض لمستوى السكر في الدم.

5- الغثيان

يعد الغثيان أو ما يعرف بالغثيان الصباحي من أهم العلامات المبكرة التي تشير إلى أن المرأة حامل. فهو يحدث فجأة دون أي سبب و تجد المرأة نفسها لديها رغبة شديدة في القيء أو يحدث عند رغبة المرأة في تناول قهوتها على معدة فارغة. غالباً ما يحدث في الصباح إلا أن هناك بعض النساء يحدث لهن في فترة الظهر أو حتى في المساء فكل مرأة تختلف عن الأخرى. البعض الأخريات من الممكن أن يحدث لهم عقب مرور شهر كامل على حملهن و غالباً ما يتم التغلب عليه عند القيام بشرب كوب من الزنجبيل المغلي قبل النهوض من الفراش.