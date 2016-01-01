تفاصيل ريجيم الفواكه الفعال

الفواكه مصدر أساسي للسكر الطبيعي الذي يسهل على الجسم امتصاصه و حرقه بمجهود قليل. سكر الفركتوز الذي تحتويه كل الفواكه يتضمن درجة ضعيفة من تحلية السكروز "سكر القصب". ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على الفواكه للحصول على السكر الطبيعي الذي يحتاجه الجسم للقيام بالأنشطة الحركية و الذهنية. تتنوع طرق تناول الفواكه بين أكلها و شرب عصيرها. تساعد الفواكه على التعزيز من الشعور بالشبع و القضاء على الجوع لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية. تحتوي الفواكه على فيتامينات سي و إي و أ. الفواكه غنية بالعناصر العضوية كالحديد و البوتاسيوم و المغنسيوم. هي تساعد في الحماية من الأخطار الصحية التي تهدد الجسم لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تعزز نشاط الجهاز المناعي. إليكِ ريجيم الفواكه لخسارة 4 كيلو أسبوعيًا.

اليوم الأول

يعتبر اليوم الأول هو الأكثر أهمية في برنامج الحمية الغذائية لخسارة الوزن فهو الطريق لمعرفة كيفية حرق الدهون في بقية أيام البرنامج. يعتمد اليوم الأول من ريجيم الفاكهة على تناول كل أنواع الفواكه التي ترغبين فيها عدا الموز والتمر وذلك لاحتوائهم على كميات كبيرة من السعرات الحرارية. ينصح بتناول كميات أكبر من البطيخ والشمام وذلك لاحتوائهم على نسبة كبيرة من المياه والعناصر الغذائية التي تساعد في خسارة الوزن بشكل أفضل وأسرع. ينصح بتناول من 8 إلى 12 كوب من الماء يوميًا. يجب التأكد من عدم تناول وجبات غذائية أخرى عدى الفواكه حتى الخضروات النيئة أو المسلوقة لذلك يجب الاعتماد على أنواع متعددة من الفاكهة لاستهلاكها خلال اليوم.

اليوم الثاني

اليوم الأول أعطى لجسمك الفرصة للاستمتاع بقيم الفواكه الغذائية الرائعة. اليوم الثاني يمنح جسمك الفرصة لتناول الخضروات على مدار اليوم. يمكنك تناول الخضروات النيئة أو المسلوقة بالكمية التي ترغبين فيها على شرط التأكد من عدم إضافة زيت أثناء الطهي. الخضروات تحمل الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. ينصح بتناول البطاطس المسلوقة في الصباح لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات الضرورية لإعطاء الجسم النشاط خلال اليوم وليتمكن الجسم من حرقها خلال اليوم. يمكنك تناول الفول المطبوخ والجزر والقرنبيط والخيار والخس وغيرها من الخضروات الرائعة. تأكدي من تناول كمية مياه لا تقل عن 8 أكواب في اليوم الثاني.

اليوم الثالث

يسمح في اليوم الثالث تناول ما تشائين من خضروات وفواكه طوال اليوم. ينصح بالابتعاد عن البطاطس والموز. يمكنكِ تناول الفواكه في الصباح على وجبة الفطور والخضروات على وجبة الغداء للاستمتاع بالتنوع بين الأطعمة. انهي اليوم بوجبة عشاء تحتوي على خضروات وفوكه للتحلية. تناول 8 أكواب من المياه على الأقل في اليوم الثالث من الحمية. ستلاحظين زيادة الرغبة في زيارة الحمام أكثر من مرة في هذا اليوم وذلك دليل على طرد الجسم للسموم والدهون المخزنة به.

اليوم الرابع

اليوم الرابع سيعتاد جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع. يسمح بتناول الموز والحليب في اليوم الرابع. يفضل تناول 8 ثمرات من الموز على الأكل وشرب 3 أكواب من الحليب. تعتقدين أن تلك الكمية قد تكون قليلة جدَا ولن تمكنكِ من الشعور بالشبع لكن على العكس. فبعد مرور 3 أيام من البرنامج ستعتاد معدتك على تناول كمية قليلة من الطعام. وزعي ثمار الموز وأكواب الحليب على وجباتك اليومية الثلاثة لتجنب الشعور بالجوع وللتعود على تنظيم أوقات الطعام. في الصباح قومي بتناول كوب من الحليب مع 2 موز لتمدي جسمك بالطاقة الازمة للقيام بالمهام اليومية. وجبة الغداء والعشاء يمكن أن تحتوي على كوب حليب و3 ثمرات موز. توزيع وجباتك بهذه الطريقة لن تشعركِ بالجوع خلال اليوم.

اليوم الخامس

إذا كنتِ تحبين تناول الأرز فاليوم الخامس سيوفر لكِ وجبة تحتوي عليه. يعتمد اليوم الخامس على تناول 7 ثمار طماطم موزعة على وجبتي الفطور والعشاء. الطماطم تحتوي على نسبة مرتفعة من حمض اليوريك الذي يساعد في خسارة الوزن بشكل أسرع. أما بالنسبة لوجبة الغداء فتحتوي على كوب من الأرز الأبيض المسلوق بدون زيت.

اليوم السادس

يعتمد اليوم السادس نفس البرنامج الغذائي لليوم الخامس. ستلاحظين في هذا اليوم أن جسمك بدأ في التخلص من الدهون المخزنة فيه بشكل ملحوظ وأن جهازك الهضمي بدأ في العمل بشكل أفضل.

ملحوظات هامة:

احرصي على شرب كوبين من المياه قبل تناول الوجبات الرئيسية.

اهتمي بتحديد مواعيد ثابتة للنوم و الاستيقاظ و تناول الوجبات لتسريع عملية الأيض.

مارسي التمارين الرياضية بشكل يومي لخسارة الدهون بشكل أسرع.

تجنبي تكرار هذا البرنامج دورتين متتاليتين و احرصي على أخذ قسط من الراحة لا يقل عن 3 أيام.

اليوم السابع يعتبر يوم حر تناولي ما ترغبين من وجبات به.

تجنبي اليأس واستمري فلا تفسدي البرنامج عند تناول وجبة دسمة.

توقفي عن البرنامج عند الشعور المتكرر بالإجهاد واستشيري طبيب لتحديد العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.