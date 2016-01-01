نصائح هامة للتعود على الصوم بدون إرهاق

تقليل كمية الطعام

التعود على تناول كمية كبيرة من الطعام خلال الأيام العادية قد يكون سببًا في الشعور بالتعب و الإرهاق خلال ساعات الصوم في رمضان. ينصح الخبراء بتقليل كمية الطعام في الوجبات اليومية للتعود على كمية طعام أقل تحمي الجسم من الشعور بالتعب خلال فترات الصوم. اعتمدي على تناول الخضروات و الفواكه بكمية مناسبة لتأثيرها الرائع في تقليل نسبة الشعور بالعطش. تناولي الحليب و منتجاته لتنظيم عملية الهضم و الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بعيدًا عن التلبك المعوي والإمساك. ينصح الدكتور عمر جابر طبيب الجهاز الهضمي بإمكانية التقريب بين الوجبات اليومية قبل رمضان للتعود على نظام الصوم الغذائي. ابتعدي عن الوجبات السريعة و اعتمدي على الأطعمة العالية بالقيم الغذائية لتغذية جسمك بالعناصر التي يحتاجها قبل رمضان.

تنظيم ساعات النوم

يعاني الكثير من الناس من صعوبة الاستغراق في النوم بعد تناول وجبة السحور و ذلك لمتلاء المعدة بالطعام و المياه. أثبتت دراسة علمية حديثة أن صعوبة النوم بعد تناول السحور تنتج عن احتواء الطعام على سعرات حرارية بكمية كبيرة تمد الجسم بالطاقة مما يسبب الأرق. نصح الدكتور عمر جابر، طبيب الجهاز الهضمي، بضرورة تناول وجبة عشاء خفيفة قبل الذهاب إلى النوم لتجنب الإصابة بالأرق و للتعود على النوم بعد انتهاء السحور. يجب الحفاظ على النوم لمدة تتراوح بين 6-8 ساعات يوميًا لتجنب الشعور بالتعب و الإرهاق. عودي جسمك على النوم لفترة كافية قبل رمضان لتحمي نفسك من الإصابة بالأرق و باضطرابات النوم.

الصيام التدريجي

أثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أهمية الصوم لجسم الإنسان و قدرته على طرد السموم من الجسم و الحماية من الأمراض. يمنح الصوم التدرجي القدرة على تعويد الجسم على التقليل من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين كالشاي و القهوة. أكدت الدكتورة صباح عمار، أستاذة بكلية تمريض جامعة حلوان، أن الصوم التدريجي قبل بدء شهر رمضان يساعد في تدريب الجسم على فقدان العناصر الغذائية الزائدة عن حاجته ليعتمد فقط على كميات قليلة منها. الصوم التدريجي يعمل على تحسين قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المتوفرة في الوجبات. شددت الدكتورة صباح على أهمية التعود على تناول كميات كبيرة من المياه أثناء فترة الصوم التدريجي.