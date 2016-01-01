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6 أطعمة تمنح بشرتك الصحة والنضارة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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6 أطعمة تمنح بشرتك الصحة والنضارة

بشرتك تحتاج لعناية منتظمة ومستمرة، حتى لا تصاب بالإجهاد، أو بالمشكلات الشائعة، كالحبوب والبقع والشحوب، وغيرها من المشكلات.

 

وقالت الدكتورة مروة كمال اختصاصية التغذية العلاجية إن البشرة تحتاج إلى عناية داخلية، من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة التي تمدها بالمغذيات، وليس من خلال الكريمات والماسكات فقط.

 

وأضافت أن هناك مجموعة من الأطعمة تحتوي على المواد الغذائية التي تحتاج إليها البشرة، لتظل نضرة وصحية، والتي توضحها في السطور التالية.

 

دقيق الشوفان

يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين، مما يجعله يمنح بشرتك الصحة، ويقلل من علامات التعب والإجهاد.

 

التوت

يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، التي تساعدك على مكافحة السموم، وتحمي بشرتك من الجذور الحرة، التي تحاول تدمير خلاياها، مما يحميها من جميع الأمراض الجلدية.

 

السبانخ

تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، والمغذيات والفيتامينات مثل B، C وE. وعلاوة على ذلك، فإنه يحتوي على كمية كبيرة من المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، مما يجعلها من أفضلالأطعمة التي تمنح بشرتك النضارة والحيوية، وتحميها من ظهور علامات التقدم في العمر.

 

سمك السلمون

يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، لذلك، فإنه يساعد على الحفاظ على بشرتك صحية ونضرة، وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يساعد على حماية بشرتك من الآثار الضارة للشمس، لأنه يحتوي على السيلينيوم.

 

الطماطم

غنية بالمواد المضادة للاأكسدة، مما يجعلها مكافحة للشيخوخة لقدرتها على إبطاء عملية تدهور الجلد، وعلاوة على ذلك، فإنها تساعدك على الاحتفاظ على بشرة شابة نضرة.

 

الشيكولاته الداكنة

تساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس،وتمدها بمضادات الأكسدة التي تحميها من الشيخوخة، وظهور التجاعيد.

 
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